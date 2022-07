L'opposition iranienne diffuse la vidéo d'un responsable des Gardiens de la révolution en captivité

Selon Iran International, Yadullah Hadamati a été capturé puis interrogé par le Mossad

Le site Iran International affilié à l'opposition iranienne a dévoilé jeudi une vidéo montrant un haut responsable des Gardiens de la Révolution islamique, interrogé en captivité sur le territoire iranien, et dans laquelle il avoue "son rôle dans l'envoi d'armes à d'autres pays".

Le responsable en question, Yadullah Hadamati, est le chef adjoint du département logistique des Gardiens de la révolution, qui est chargé de transférer des armes au Hezbollah via la Syrie.

Dans la vidéo de l'interrogatoire qui a été publiée, Hadmati donne son nom, évoque les activités du département et exprime des remords pour ses actions.

Selon Iran International, qui est basé à Londres et parrainé par l'Arabie saoudite, l'interrogatoire d'Hadmati a conduit à la saisie d'un avion des Gardiens de la Révolution en Argentine, et à l’arrestation du capitaine et de l’équipage de l'avion.

Le site soutient que les personnes qui ont interrogé Yadullah Hadmati étaient des agents du Mossad, les services secrets israéliens, bien qu’aucune source n’ait été apportée pour confirmer cette affirmation.

L'Iran accuse régulièrement le Mossad d’être derrière la mort de plusieurs responsables et scientifiques, tués ces derniers mois dans des circonstances mystérieuses et d’avoir fomenté des opérations de sabotage sur différents sites industriels sensibles.