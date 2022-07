"Le silo du port de Beyrouth risque de s'effondrer totalement" (PM libanais)

Le silo a été le théâtre de l'explosion dévastatrice qui a ravagé la ville il y a deux ans

Le Premier ministre libanais a prévenu vendredi que les ruines d'un énorme silo à grains risquaient de s'effondrer totalement en raison d'un incendie qui se développe dans la chaleur estivale du port de Beyrouth, où une explosion dévastatrice a ravagé la ville méditerranéenne il y a deux ans.

Le gouvernement a déclaré que le feu s'est étendu après que les flammes ont atteint les câbles électriques à proximité.

L'incendie et la vue spectaculaire du silo fumant et partiellement noirci ravivent les souvenirs et, dans certains cas, le traumatisme des survivants de la gigantesque explosion qui a ravagé le port il y a deux ans. Selon les experts, une partie de la structure penche et risque de basculer.

Le Premier ministre Najib Mikati, qui dirige un gouvernement intérimaire, a ordonné aux pompiers et aux volontaires de la défense civile de reculer de ne pas se rendre vendredi sur le site pour leur sécurité. Youssef Mallah, volontaire de la défense civile, a déclaré à l'Associated Press qu'ils étaient toujours au port, mais qu'ils avaient reçu l'ordre de rester loin du silo.

L'explosion d'août 2020 a été provoquée par des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, une matière hautement explosive utilisée dans les engrais, qui avaient été mal stockées pendant des années dans l'entrepôt du port.