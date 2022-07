Un responsable militaire iranien s'est rendu en Syrie pour discuter de l'"attitude hostile d'Assad" (média)

Il voulait évoquer les "mauvais traitements" que les milices pro-iraniennes reçoivent du régime d'Assad

La chaîne saoudienne Al-Arabiya a révélé vendredi que le commandant des Gardiens de la révolution iraniens Hossein Salami a effectué une visite secrète en Syrie la semaine dernière - environ une semaine avant l'attaque attribuée à Israël près de Damas dans la nuit de jeudi à vendredi, a rapporté Channel 12.

Selon des sources, la visite de Salami vise à poursuivre l'implantation de l'Iran sur le territoire syrien, et à discuter "de l'attitude hostile" du régime d'Assad envers les milices pro-iraniennes. Selon le rapport, l'Iran refuse d'évacuer les forces des bases syriennes avec le soutien des responsables militaires syriens.

Selon Channel 12, il s'agit d'une preuve supplémentaire des frictions qui existent entre les Iraniens et le régime d'Assad qui tente de reconstruire le pays, ainsi qu'une preuve de l'échec de la vision de Qassem Suleimani, éliminé en 2020 par les forces américaines qui prônait l'implantation de l'Iran dans les bases de l'armée syrienne.

L'attaque de la nuit dernière près de Damas a tué trois soldats syriens et blessé sept autres personnes lors d'une frappe aérienne.

Une source syrienne a déclaré qu'Israël avait attaqué les positions des milices pro-iraniennes dans la région d'a-Sayyida Zeinab dans la banlieue de Damas, et les médias officiels du pays ont rapporté que les systèmes de défense avaient été activés à la suite d'une attaque dans laquelle de fortes explosions ont été entendues.

La visite et l'attaque contre la Syrie ont lieu dans le contexte de la condamnation conjointe de la Russie, de l'Iran et de la Turquie plus tôt cette semaine contre les attaques israéliennes en Syrie.

Poutine, Erdogan et Raïssi ont fustigé Israël, qui selon eux, bombarde la Syrie et endommage des sites d'infrastructures civiles. Ils ont également évoqué les bombardements à l'aéroport de Damas il y a environ deux mois et ont jugé qu'il s'agissait d'"une violation du droit international qui met en péril la stabilité de la région".