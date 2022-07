Turquie: des agents iraniens payés 35 000 dollars pour assassiner des touristes israéliens (média)

Une autre tentative d'agents iraniens de s'en prendre à des touristes israéliens a été déjouée le 14 juillet

De nouveaux détails sur la tentative iranienne présumée de tuer des Israéliens à Istanbul le mois dernier ont été publiés samedi par les médias turcs.

Selon le quotidien Sabah, proche du président turc Recep Tayyip Erdogan, des agents iraniens ont reçu l'ordre de cibler trois touristes israéliens séjournant dans un hôtel près de la place Taksim à Istanbul, en échange de 35 000 dollars (34 000 euros environ).

D'après le journal, les quatre membres de la cellule ont été arrêtés le 17 juin, "juste avant de commettre leurs actes". Une vidéo publiée par le média montre un agent iranien présumé en train de photographier des zones à l'intérieur de l'hôtel.

Le mois dernier, l'agence d'espionnage israélienne du Mossad et ses homologues locaux ont ainsi réussi à déjouer au moins trois attaques iraniennes visant des civils israéliens à Istanbul, selon un haut responsable sécuritaire israélien. Les renseignements du Mossad ont conduit les autorités turques à arrêter au total dix membres d'une cellule qui prévoyaient notamment d'enlever et d'assassiner un ancien ambassadeur d'Israël en Turquie et sa femme. Quelques jours plus tôt, l'agence israélienne a également réussi à déjouer deux autres complots contre des Israéliens à Istanbul qui ont pu fuir le pays in extremis.

Les médias locaux ont rapporté vendredi que les forces de sécurité turques avaient par ailleurs déjoué une autre tentative d'agents iraniens de s'en prendre à des touristes israéliens le 14 juillet.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a affirmé que les allégations israéliennes selon lesquelles Téhéran visait des Israéliens en Turquie étaient "sans fondement", et qu'elles visaient "à détruire les relations entre les deux pays musulmans".