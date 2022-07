Iran: i24NEWS s'est entretenu avec d'anciens prisonniers politiques détenus par H. Noury, l'assistant du procureur

"Je ne cherche pas à me venger, je cherche la justice"

En 1988, des agents pénitentiaires iraniens faisant partie des "comités de la mort" ont procédé à l'exécution massive d'au moins 5.000 dissidents politiques de la République islamique en l'espace de deux mois.

En août dernier, 33 ans plus tard, le tout premier procès d'un fonctionnaire impliqué dans la purge des prisonniers a été jugé en Suède, aboutissant à la condamnation à perpétuité de Hamid Noury.

Agé de 61 ans, M. Noury a été reconnu le 14 juillet coupable de "crimes aggravés contre le droit international" et de "meurtres", selon le tribunal de Stockholm.

i24NEWS s'est entretenu avec d'anciens prisonniers détenus par Noury avant le procès et est retourné les voir pour connaître leurs réactions après la sentence.

"J'ai été très heureux. C'est la première fois dans l'histoire de l'Iran que nous avons pu traduire en justice un type qui a été impliqué dans des crimes contre l'humanité", a déclaré Iraj Mesdaghi, un ancien prisonnier politique iranien. "Je ne cherche pas à me venger, je cherche la justice", a-t-il dit.

"Je suis à la fois heureuse et triste. Heureuse parce que les normes judiciaires dans le monde ont progressé pour condamner un crime [qui s'est produit il y a des décennies] dans un autre pays", a déclaré Mahnaz Ghezellou, une ancienne prisonnière politique iranienne.

"Mais je suis aussi triste parce que beaucoup des mères qui font partie des pétitions ne sont pas parmi nous aujourd'hui... et mes amis qui ont été exécutés, ne sont pas parmi nous aujourd'hui", a-t-elle déclaré à i24NEWS.

Ghezellou, aujourd'hui militante des droits de l'homme, a été arrêtée à l'âge de 14 ans.

"[Noury] était tellement rude et violent envers les prisonniers, surtout les femmes et les enfants. Ils m'ont emmenée dans une salle de torture, m'ont bandé les yeux et m'ont fouetté les pieds", relate-t-elle.

Si les "comités de la mort" auraient envoyé au moins 5.000 personnes à l'exécution, le groupe d'opposition des Moudjahidines du peuple d'Iran estime le chiffre réel à 30.000.