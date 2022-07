Cisjordanie: les hommes armés des factions terroristes prendraient le contrôle sur l'Autorité palestinienne

"Il y a trop d'hommes armés et de voyous qui agissent comme s'ils étaient aux commandes"

L'Autorité palestinienne perdrait le contrôle du nord de la Cisjordanie, où des centaines d'hommes armés appartenant aux branches terroristes du Fatah, et du Jihad islamique palestinien y ont accru leur présence et leurs activités au cours des derniers mois, rapporte le Jerusalem Post.

Les hommes armés ont notamment intensifié leurs attaques contre les civils et les soldats en Cisjordanie, malgré les raids quotidiens de Tsahal pour démanteler les cellules terroristes et déjouer les attentats.

La population palestinienne, quant à elle, continue de considérer les terroristes comme des "héros" prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur peuple, tandis que les dirigeants et les forces de sécurité de l'AP sont dénoncés comme des "traîtres" corrompus et des "collaborateurs" d'Israël.

Dimanche, les dirigeants de l'AP ont à nouveau menacé de mettre fin à la coordination de la sécurité et d'annuler tous les accords signés avec Israël. Cette menace est intervenue peu de temps après que Tsahal a éliminé deux terroristes à Naplouse.

L'AP fait également l'objet de critiques croissantes pour n'avoir pas ordonné à ses forces de sécurité d'affronter les soldats de Tsahal lors de leurs incursions en Cisjordanie.

De nombreux Palestiniens, quant à eux, sont perturbés par la présence et les activités des hommes armés, qui, selon eux, remplacent les forces de sécurité de l'AP en tant que forces de l'ordre.

"On a le sentiment que l'Autorité palestinienne n'a plus le contrôle", a déclaré un universitaire palestinien de Ramallah au Jerusalem Post. "Il y a trop d'hommes armés et de voyous qui agissent comme s'ils étaient aux commandes."