Jordanie: rencontre entre le roi Abdallah et Mahmoud Abbas

Le roi Abdallah vise à montrer que la cause palestinienne "n'est pas marginalisée"

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a brièvement rencontré le roi de Jordanie dimanche à Amman.

Si le motif de la rencontre et la teneur des discussions entre les deux dirigeants n'ont pas été révélés, il semble que le roi Abdallah II vise à montrer que la cause palestinienne "n'est pas marginalisée", selon l'agence de presse jordanienne Petra.

"Sa Majesté a exprimé sa préoccupation constante concernant la coordination avec les nations arabes pour soutenir la cause palestinienne, soulignant la nécessité d'inclure d'autres Palestiniens dans les projets régionaux, de les responsabiliser et de s'assurer qu'ils ne sont pas marginalisés", a rapporté Petra.

Même discours du côté de Najeeb Qadoumi, membre du Conseil national palestinien basé à Amman. "Si vous regardez l'interview que le roi a donnée aujourd'hui, vous remarquerez qu'il a mis un accent particulier sur la question de la marginalisation des Palestiniens", a-t-il déclaré, faisant référence au fait que Mahmoud Abbas n'avait pas été invité au sommet du CCG+3 qui s'est tenu dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah au début du mois, et auquel a assisté le président américain Joe Biden.

Dans une longue interview donnée en effet au journal jordanien de référence, Al Rai, dimanche, le roi s'est longuement exprimé sur la question palestinienne et le fait de savoir si l'autonomisation économique visait à remplacer les efforts politiques.

"L'aspect économique est important, et les Palestiniens ont le droit de vivre dans la dignité, mais le développement économique ne peut être atteint sans une solution politique au conflit", a déclaré le roi Abdallah.

"Nous sommes ouverts à la coopération dans tous les domaines et insistons toujours pour que nos frères et sœurs palestiniens soient inclus dans les projets régionaux. Nous n'accepterons aucunement de les marginaliser, car ils font face à des défis économiques difficiles. Nos efforts dans les jours et les semaines à venir visent à tendre la main à toutes les parties prenantes pour créer un environnement propice à la reprise du processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens", a-t-il également déclaré.