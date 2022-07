Cisjordanie: 7 personnes soupçonnées de terrorisme arrêtées lors d'un raid de Tsahal

Les suspects ont été transférés pour interrogatoire

Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières israélienne ont mené des raids en Cisjordanie, notamment dans les villes d'Anata, de Dura et de Deir Abu Masha'al, et ont arrêté 7 personnes soupçonnées de terrorisme.

Les soldats de Tsahal ont opéré dans la ville d'Hébron pour arrêter deux terroristes.

Au cours de l'opération dans la ville de Tell, des munitions et des armes illégales ont été trouvées et saisies. Pendant les arrestations, des pierres ont été lancées sur les forces de Tsahal qui ont riposté avec des moyens de dispersion des émeutes.

En outre, les forces de Tsahal et la police des frontières ont appréhendé deux autres terroristes dans la ville de Nur Shams.

Les suspects ont été transférés pour interrogatoire.

Aucun blessé côté israélien n'a été rapporté.

Dimanche soir, une attaque a été déjouée au carrefour Tapuah en Cisjordanie, au cours de laquelle un Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien.