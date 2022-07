Bahreïn rejoint le Partenariat industriel regroupant l'Egypte, les EAU et la Jordanie

Le Caire a souligné l'importance de ce partenariat face aux conséquences économiques des crises mondiales

La deuxième réunion du Haut Comité du Partenariat industriel pour une croissance économique durable - auquel adhèrent déjà l'Egypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie - a été lancée ce mardi au Caire accueillant un nouveau membre, le Royaume de Bahreïn.

Bahreïn, un important producteur d'aluminium brut et de minerai de fer, augmentera la valeur ajoutée totale de la fabrication industrielle du partenariat de 106,26 milliards de dollars (104.11 milliards d'euros) à 112,5 milliards de dollars (110.22 milliards d'euros), tandis que 9.500 entreprises y sont installées et 55.000 personnes sont employées dans ce secteur qui bénéficie de 4,3 milliards de dollars (4.21 milliards d'euros) d'investissements directs étrangers.

Ce partenariat vise à établir de grands projets industriels communs, à créer des opportunités d'emploi, à contribuer à l'augmentation de la production économique, à diversifier les économies des pays partenaires, à soutenir la production industrielle et à accroître les exportations.

Une douzaine de projets représentant une valeur de 3,4 milliards de dollars (3.33 milliards d'euros) ont ainsi été présélectionnés et entreront dans la phase d'études de réalisation.

Lors d'une allocution, la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Nevin Jameh, a souligné l'importance du partenariat industriel pour faire face aux conséquences économiques des crises mondiales.

"Le sommet d'aujourd'hui est l'aboutissement d'ateliers sectoriels menés par des experts dans les domaines des produits pharmaceutiques, de l'agriculture, des engrais et de l'alimentation", a de son côté relevé son homologue jordanien, Yousef Al Shamali, ajoutant: "Ces progrès ont été réalisés deux mois après le lancement du partenariat à Abou Dhabi".

Le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, a pour sa part fait l'éloge "des avantages concurrentiels et des capacités du partenariat pour aider à construire une base solide vers une croissance économique durable".

Le Royaume de Bahreïn a connu un succès et une croissance continus dans le secteur industriel au cours des dernières décennies, selon le représentant bahreïni, Zayed bin Rashid Alzayani, ministre de l'Industrie et du Commerce.

"C'est le résultat des politiques adoptées par le gouvernement depuis les années 1960, qui visaient à réduire la dépendance au pétrole et au gaz naturel, et diversifier le secteur industriel en créant des usines dans des domaines tels que l'aluminium".

En 2019, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie et Bahreïn représentaient 30% de la contribution industrielle du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au PIB, totalisant 65 milliards de dollars (plus de 63 milliards d'euros) d'exportations industrielles.

La valeur des investissements directs étrangers aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Jordanie a atteint 151 milliards de dollars (près de 148 milliards d'euros) entre 2016 et 2020, représentant 42% des nouveaux investissements directs étrangers au Moyen-Orient. La valeur totale des exportations des pays s'élevait à 433 milliards de dollars (424 milliards d'euros) en 2019, tandis que les importations s'élevaient à environ 399 milliards de dollars (près de 391 milliards d'euros).