Cisjordanie: les maisons des terroristes de l'attentat d'Ariel détruites par Tsahal

De nombreux incidents violents perpétrés contre les forces de Tsahal ont éclaté

Les soldats de Tsahal ont détruit dans la nuit de lundi à mardi les maisons des terroristes qui ont perpétré l'attentat d'Ariel en Cisjordanie fin avril, attentat qui avait causé la mort du jeune Dolev Vyacheslav, abattu en protégeant sa fiancée. En outre, dix personnes recherchées ont été arrêtées lundi soir.

Les maisons des terroristes Yahya Merei et Yosef Merei, arrêtés peu après l'attaque, ont été détruites suite au rejet des requêtes de leurs familles auprès de la Haute Cour.

Pendant la destruction des habitations, des troubles violents ont éclaté au cours desquels des centaines de Palestiniens ont jeté des pierres et lancé des pneus enflammés, des feux d'artifice et des explosifs sur les forces de Tsahal qui ont riposté par des moyens de dispersion des foules.

Par ailleurs, des combattants de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont lancé des opérations dans la zone de la division régionale de la Bekaa et d'Emekim, dans les villages de Bnei Naim, Bidu, Akbet Jaber, Ischaka et dans la ville de Tulkerem à la recherche de suspects.

Deux personnes ont été arrêtées dans le village de Beit Fajer, dans la zone de la division régionale d'Etzion.

De plus, dans le cadre de l'activité des forces dans le camp de réfugiés de Daheisha, deux autres personnes recherchées ont été arrêtées. Pendant le raid, des dizaines de Palestiniens ont jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov et des explosifs sur les combattants.

Les forces de Tsahal ont également confisqué des armes illégales dans le village de Kotsa dans la zone de la division régionale de Shomron.

Enfin, deux autres personnes ont été arrêtées dans le village de Beit Deko, situé dans la zone de la brigade régionale de Binyamin, où un incident très violent a eu lieu, comprenant des jets de pierres et d'objets lourds sur les forces de l'ordre qui ont répondu par des tirs.

Lundi soir, une attaque contre des Israéliens a été déjouée dans le Gush Etsion.