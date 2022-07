Jordanie: rencontre entre le Premier ministre israélien Yaïr Lapid et le roi Abdallah II à Amman

Il s'agit d'une première rencontre publique entre le roi et un Premier ministre israélien à Amman en 5 ans

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a rencontré mercredi le roi Abdallah II de Jordanie au palais du monarque à Amman, une première en 5 ans.

Les deux leaders ont discuté des opportunités d'améliorer les relations de longue date entre les deux nations et de renforcer les intérêts communs entre les pays, a-t-il été indiqué dans un communiqué du bureau du Premier ministre.

"La rencontre a été longue et chaleureuse, incluant un déjeuner auquel ont participé le roi, le Premier ministre ainsi que des délégations des deux parties", a-t-il été précisé.

Après un tête-à-tête de près d'une heure vingt, une réunion élargie a eu lieu en présence notamment du ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi.

L'accélération de divers projets bilatéraux, notamment la mise en place d'installations solaires en Jordanie et le dessalement en Israël, le tourisme conjoint dans le golfe d'Eilat, la sécurité alimentaire, l'agriculture et les liaisons de transport sont les sujets ayant évoqués.

Lors de leur rencontre, les dirigeants ont souligné l'"importance de relations personnelles et étroites, un pilier en vue du maintien de la stabilité régionale et de véritables réalisations pour les deux nations et l'ensemble de la région".

Selon un communiqué du palais royal, Abdallah II a souligné "la nécessité d'un horizon politique pour une paix juste et pleine entre Israël et les Palestiniens, basée sur le principe de deux États, tout en renforçant la sécurité et la stabilité, ainsi que la prospérité régionale à laquelle les Palestiniens devraient prendre part".

Le roi a également signalé l'importance de la visite du président américain Joe Biden dans la région ajoutant que "le calme devait être maintenu ainsi que le statu quo historique et juridique à Jérusalem et autour des lieux saints de l'islam et du christianisme".

A l'issue de leur rencontre, les dirigeants ont convenu de continuer à approfondir les relations et le dialogue entre les deux pays.