Sinaï: 7 Israéliens blessés dans un grave accident de la route

Cinq des blessés ont été évacués vers Israël par hélicoptère

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi que sept citoyens israéliens ont été blessés dans un grave accident de la route dans le Sinaï en Egypte.

Deux des blessés sont dans en état critique et leur pronostic vital est engagé, un se trouve dans un état modéré et quatre autres ont été plus légèrement blessés.

L'accident s'est produit dans la région de Nueba, à l'est de la péninsule, à environ 65 kilomètres au sud d'Eilat.

Le ministère a annoncé que les blessés avaient été évacués dans une clinique à Nueba. Deux hélicoptères de l'armée de l'air ont été envoyés en Égypte pour évacuer les victimes vers l'hôpital Soroka de Beersheva.

"Nous étions en route vers le passage à niveau de Taba, le conducteur a conduit à une vitesse folle, en dépassant un autre véhicule et est entré en collision avec la voiture de devant" a témoigné l'un des blessés.

Mercredi soir, un grave accident de la route a eu lieu dans le nord d'Israël, dans lequel un garçon de 6 ans a perdu la vie. Une voiture palestinienne a percuté frontalement le véhicule d'une famille d'Israéliens faisant plusieurs blessés.