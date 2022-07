Tunnels de Gaza: "ce sont de purs mensonges, l'ennemi paiera cher toute action stupide" (Hamas)

"L'entité israélienne n'a pas besoin de justification pour nuire aux civils"

Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeidah, a démenti les affirmations de Tsahal concernant l'emplacement des dépôts d'armes et des tunnels de l'organisation terroriste placés au cœur des habitations civiles de la bande de Gaza, déclarant que "ce sont de purs mensonges et l'ennemi israélien paiera cher toute action stupide contre notre peuple."

"L'entité israélienne n'a pas besoin de justification pour nuire aux civils", a poursuivi Abu Obeidah.

"Son histoire est pleine de massacres basés sur des mensonges contre des familles et des installations civiles telles que des maisons, des mosquées, des hôpitaux, des universités et des écoles. La politique systématique et continue de propagation de mensonges par l'ennemi ne changera rien à ce fait clair," a affirmé Abu Obeidah.

Plus d'un an après l'opération "Gardien du mur", Tsahal a révélé mercredi une série de sites terroristes du Hamas au centre de quartiers surpeuplés de Gaza, dont un tunnel près de l'usine "Pepsi", une usine de fabrication de fusées près de l'hôpital Shifa et un puits d'accès à un réseau de tunnels près de l'Université islamique.

Selon Tsahal, le tunnel a été utilisé par le Hamas pour stocker des armes et mobiliser leurs combattants.