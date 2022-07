Egypte: les Frères musulmans rejettent la "lutte pour le pouvoir", assure Ibrahim Mounir

"Nous rejetons complètement la violence qui est en dehors de l'idéologie des Frères musulmans"

Les Frères musulmans en Égypte ne se lanceront pas dans une nouvelle lutte pour le pouvoir avec les autorités qui les ont renversés il y a neuf ans, même s'ils bénéficient toujours d'un large soutien, a déclaré Ibrahim Mounir guide suprême par intérim en exil, a rapporté vendredi l'agence de presse Reuters.

Le mouvement islamiste a remporté la première élection présidentielle en Égypte en 2012, mais a été renversé par l'armée un an plus tard à la suite de manifestations massives contre son régime et a subi une répression de la part des autorités depuis lors.

Nombre de ses dirigeants et des milliers de ses partisans sont en prison ou ont fui l'Égypte, et le Caire a désigné la confrérie des Frères musulmans comme une organisation terroriste.

Le chef par intérim a également exclu la possibilité de contester le pouvoir par les urnes, ce que le groupe ne peut pas faire directement tant qu'il reste interdit en Égypte, bien qu'il a présenté des candidats indépendants aux élections dans le passé.

"Nous rejetons complètement la violence et nous considérons qu'elle est en dehors de l'idéologie des Frères musulmans - non seulement l'utilisation de la violence et des armes, mais aussi la lutte pour le pouvoir en Égypte sous quelque forme que ce soit", a déclaré M. Mounir dans une interview accordée à Reuters.

En Égypte, le mouvement, qui a développé au fil des décennies un réseau d'organisations caritatives, bénéficie toujours de la sympathie d'une grande partie des 102 millions d'habitants du pays, selon M. Munir.