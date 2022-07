Emirates proposera une 2e liaison entre Tel-Aviv et Dubaï dès octobre

La compagnie flyDubai continuera d'assurer trois vols quotidiens

Un mois après avoir inauguré sa liaison Dubaï-Tel Aviv, la compagnie aérienne Emirates a annoncé qu'elle ajouterait un deuxième vol quotidien entre les deux destinations à partir du 30 octobre 2022, rapporte Globes.

Le vol, desservi par des Boeing 777-300 ER atterrira à l'aéroport Ben Gurion en Israël à 9 h 50 et décollera pour retourner à Dubaï à 11 h 50.

Ce deuxième vol offrira aux passagers d'Emirates en provenance d'Israël des vols de correspondance vers des destinations du réseau mondial d'Emirates, notamment Auckland, Brisbane, Perth, Bali, Séoul ou encore Singapour.

La liaison du soir déjà existante continuera de proposer des correspondances vers des destinations comme la Thaïlande, les Philippines, les Maldives, le Sri Lanka et l'Afrique du Sud.

En outre, la compagnie flyDubai, qui a lancé les premiers vols Dubaï -Tel Aviv en novembre 2020, continuera d'assurer trois vols quotidiens sur cette ligne.

L'hiver dernier, El Al, Arkia et Israir ont également assuré trois vols quotidiens entre Tel-Aviv et Dubaï, et Wizz Air, Etihad et El Al assurent des vols entre Tel-Aviv et Abu Dhabi.

Les Emirats arabes unis et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et ont depuis développé différents partenariats.