Le Hamas exhorte les policiers de l'Autorité palestinienne à commettre des attentats contre les Israéliens

Le Hamas a appelé les membres des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie à mener des attaques terroristes contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal, rapporte le Jerusalem Post.

Cet appel a été lancé après qu'un terroriste palestinien a été abattu la semaine dernière alors qu'il ouvrait le feu sur un poste militaire près de Naplouse. Une fusillade a ainsi été déjouée par les forces de Tsahal.

Le terroriste, Mahmoud Hajeer, 23 ans, est un officier de la police palestinienne du camp de réfugiés de Balata près de Naplouse.

L'implication de l'officier de police dans la fusillade s'inscrit dans un contexte de crainte croissante que l'AP et ses forces de sécurité ne perdent le contrôle de la situation dans le nord de la Cisjordanie, en particulier dans les régions de Naplouse et de Jénine.

Des sources palestiniennes ont déclaré ce week-end qu'il y avait des signes d'une coopération accrue entre des hommes armés appartenant au Fatah et au Jihad islamique palestinien dans ces régions.

Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanou, a fait l'éloge de l'officier qui a mené la fusillade et a exhorté tous les membres des forces de sécurité de l'AP à suivre cet exemple et à "affronter les forces d'occupation et les colons pour défendre notre peuple et notre terre."

Qanou a également appelé les membres des services de sécurité de l'AP à rejeter la coordination sécuritaire entre l'Autorité palestinienne et les forces de Tsahal.

Un regain de tensions est palpable depuis plusieurs semaines dans la région. Des raids antiterroristes sont menés quotidiennement en Cisjordanie pour prévenir les attaques sur le sol israélien.