Israël va accélérer le projet de parc industriel conjoint avec la Jordanie

Israël va accélérer le processus de mise en œuvre du projet "Jordan Gate", une zone industrielle conjointe avec la Jordanie, a-t-il été annoncé dimanche à l'issue de la réunion du conseil ministériel.

"28 ans après l'établissement de l'accord de paix avec la Jordanie, nous faisons un pas de plus dans les relations entre les deux pays", s'est félicité le Premier ministre Yaïr Lapid, qualifiant la décision de "percée qui contribuera grandement au développement et au renforcement de la région".

L'idée d'une zone industrielle commune a été évoquée pour la première fois lors des pourparlers de paix entre Israël et la Jordanie en 1994, et reprise ces dernières années par le ministère de la Coopération régionale. Le plan comprend notamment un pont reliant l'Etat hébreu au royaume hachémite, un passage entre les côtés israélien et jordanien du parc industriel dont la construction est achevée depuis longtemps.

Ainsi le bureau du Premier ministre, les ministères de la Coopération régionale, des Transports, des Affaires étrangères et de l'Economie, ainsi que l'Autorité de l'aviation, ont travaillé sur la proposition soumise au vote du cabinet dimanche, dont une grande partie implique les aspects techniques du passage d'un côté à l'autre de la frontière.

"L'initiative va créer des emplois dans les deux pays, faire progresser nos relations diplomatiques et économiques et renforcer la paix et l'amitié entre les deux pays", a souligné M. Lapid.

"Cela permettra aux entrepreneurs et hommes d'affaires israéliens et jordaniens de communiquer directement, de lancer des projets conjoints pour le commerce, la technologie et l'industrie locale", a-t-il encore indiqué.

Les détails de ce projet ont été finalisés la semaine dernière lors de la visite du chef du gouvernement israélien à Amman où il a rencontré le roi Abdallah II.