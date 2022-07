L'Arabie saoudite met au point une ville futuriste

"The line s'attaquera aux défis auxquels l'humanité est confrontée dans la vie urbaine d'aujourd'hui"

L'Arabie saoudite a annoncé la conception de The Line, une ville futuriste qui doit être développée dans le cadre du plan "Vision 2030" du pays pour faire progresser le bien-être social et économique de la nation, selon un communiqué de presse du site Web du gouvernement.

The Line abritera 9 millions de résidents et sera dotée de toutes les commodités d'un centre urbain, située à Neom, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite.

Au total, elle couvrira 34 kilomètres carrés soit seulement 2 % de l'empreinte des villes conventionnelles, selon le site Web du projet.

"Lors du lancement de The Line l'année dernière, nous nous sommes engagés pour une révolution civilisationnelle qui met les humains au premier plan, basée sur un changement radical de l'urbanisme", a déclaré le prince héritier Mohammed ben Salman (MBS), selon le communiqué de presse du gouvernement.

"Les conceptions révélées aujourd'hui pour les communautés de la ville vont défier les villes plates et horizontales traditionnelles et créer un modèle de préservation de la nature et d'amélioration de l'habitabilité humaine", a-t-il ajouté.

"The line s'attaquera aux défis auxquels l'humanité est confrontée dans la vie urbaine d'aujourd'hui et mettra en lumière des modes de vie alternatifs."

Les résidents auront accès à des parcs publics, des zones piétonnes, des écoles et des lieux de travail, le tout à moins de cinq minutes à pied de leur appartement.

La ville fonctionnera avec 100 % d'énergie renouvelable et le projet contribuera à préserver 95 % des terres environnantes, notamment les zones de désert côtier, de montagne et de haute vallée.

Le projet offrira à ses résidents un climat tempéré toute l'année grâce à la ventilation naturelle et donnera à tous les résidents un accès rapide à la nature qui entoure l'installation.

Selon le communiqué de presse, The Line "aura une façade extérieure en miroir qui lui donnera son caractère unique" et sera érigée par "une équipe d'architectes et d'ingénieurs de renommée mondiale, chargés de développer ce concept révolutionnaire pour la ville du futur."