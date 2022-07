Liban: effondrement des silos du port de Beyrouth endommagés dans l'explosion de 2020

L'explosion au port de Beyrouth a fait plus de 200 morts et 6 000 blessés

Une partie des énormes silos à grains du port de Beyrouth, ravagés lors de l'explosion de 2020, s'est effondrée après avoir été la proie d'un incendie durant une semaine.

Le bloc nord des silos s'est ainsi écroulé dans un énorme nuage de poussière. On ne sait pas si quelqu'un a été blessé.

Les silos géants de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, sont restés debout malgré la force de l'explosion d'août 2020, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth.

En juillet, un incendie s'est déclaré dans le bloc nord des silos en raison de la fermentation des céréales. Les pompiers et les soldats de l'armée libanaise ne sont pas parvenus à éteindre le feu qui continue de couver depuis des semaines. Les ministères de l'Environnement et de la Santé ont donné la semaine dernière des instructions aux résidents vivant à proximité du port pour qu'ils restent en intérieur dans des espaces bien ventilés.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s'est porté volontaire au sein de l'équipe d'experts mandatée par le gouvernement, a précisé à l'Associated Press que le bloc nord du silo avait déjà basculé le jour de l'explosion, mais que l'incendie avait affaibli sa frêle structure, accélérant son effondrement.

L'explosion survenue au port de Beyrouth en août 2020 due à des produits chimiques entreposés sur le site a tué plus de 200 personnes, et fait plus de 6.000 blessés. Elle a également décimé des quartiers entiers de la capitale libanaise.