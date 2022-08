Cisjordanie: 13 personnes soupçonnées de terrorisme arrêtées par Tsahal

Au cours de certains raids, des troubles violents ont éclaté entre émeutiers palestiniens et forces de Tsahal

Les forces de Tsahal ont perquisitionné dimanche soir les domiciles de 39 cibles en lien avec l'organisation terroriste Hamas dans le cadre d'opérations dans le secteur des brigades Etzion et Yehuda en Cisjordanie, arrêtant 13 personnes.

Des soldats de Tsahal et du Shin Bet ont opéré simultanément dans deux opérations de brigade pour arrêter et interroger des personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes.

Au cours de certains des raids, des troubles violents ont éclaté où des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de Tsahal. Les forces ont réagi en utilisant des moyens de dispersion des foules.

Par ailleurs, les forces de Tsahal et du Shin Bet ont ratissé les villages de Beit Furik et Jios, le camp de réfugiés de Jilzon, Dora, Beit Awa, Yatta, Deheisha, Beit Omer, Zurif, Sanor et la ville de Naplouse.

Aucune victime israélienne n'a été déclarée. Plusieurs attentats ont été déjoués ces derniers jours contre des Israéliens.