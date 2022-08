Les expatriés payent des factures d'électricité neuf fois supérieures à celles des Bahreïnis

C'est une tendance forte. De plus en plus d'expatriés quittent les pays du Golfe en réaction à l'augmentation du coût de la vie et de leurs dépenses quotidiennes, tandis que les subventions gouvernementales sont réservées aux citoyens.

Sur les 59 millions de personnes qui travaillent dans les six États membres du Conseil de coopération du Golfe, la moitié sont des étrangers. Et, si la tendance se confirmait et que de plus en plus d'expatriés venaient à quitter la région en raison du coût de la vie, la santé économique de ces pays pourrait être mise en difficulté.

Aujourd'hui, on compterait environ 21 millions d'expatriés du monde entier dans les cinq pays du Conseil de coopération du Golfe pour lesquels des statistiques officielles sont disponibles - Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Arabie saoudite - sur une population active totale de 29 millions, rapporte le Jerusalem Post.

Si de telles statistiques ne sont pas disponibles pour le sixième pays du CCG, les Émirats arabes unis, on sait que les citoyens de ce pays représentent seulement 20 % de la population totale et 11 % de la main-d'œuvre.

Les expatriés dans les États du CCG ont envoyé 127 milliards de dollars de fonds à leur pays d'origine en 2021, contre 116 milliards de dollars en 2020, preuve qu'ils sont de plus en plus nombreux à envisager un départ. C'est la première fois que ce chiffre augmente après avoir baissé au cours des années 2017-2020, selon les statistiques officielles.

Quatre pays du Golfe ont connu une augmentation des transferts de fonds en 2020 - l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït - tandis que ces paiements à domicile ont diminué à Bahreïn et à Oman.

La population des pays du CCG a diminué de 4 % en 2020, de 3 % en 2019 et de près de 5 % en 2018, selon des estimations non officielles.

Depuis 2015, les pays du Golfe ont adopté des programmes intensifs de restructuration du soutien économique qui visent à aider uniquement les citoyens à revenu moyen et faible.

Cela a conduit à une augmentation significative des dépenses des expatriés. Par exemple, un travailleur en Arabie saoudite doit payer 4.500 riyals, soit environ 1.200 dollars par mois, pour chaque membre de sa famille résidant avec lui, en plus des factures élevées d'électricité et d'eau, et d'autres frais.

Au Bahreïn, le gouvernement a supprimé les subventions sur la viande et donné aux citoyens une alternative en espèces, en plus d'augmenter le prix de l'essence de près de 200%.

Les expatriés sont également contraints de payer des factures d'électricité qui sont plus de neuf fois supérieures à celles des Bahreïnis.

Cependant, depuis la normalisation des liens entre Israël et les Emirats arabes unis, de nombreux Israéliens se sont installés dans l'Emirat.