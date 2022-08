Cisjordanie: nouveaux raids antiterroristes, 12 Palestiniens arrêtés

Des tirs, des jets de cocktails Molotov et de pierres ont visé les soldats de Tsahal

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont mené de nouveaux raids antiterroristes dans plusieurs localités de Cisjordanie dans la nuit de lundi à mardi.

Lors des opérations à Naplouse, Tulkarem et dans le camp de réfugiés de Farah, des tirs ainsi que des jets de cocktails Molotov et de pierres ont visé les soldats de Tsahal qui ont riposté par des tirs et des moyens anti-émeute.

Au total, 12 personnes recherchées pour activités terroristes ont été arrêtées dans toute la Cisjordanie.

Au cours des derniers jours, Tsahal et les forces de sécurité ont arrêté et interrogé plus de cinquante personnes recherchées pour interrogatoire.

Aucun blessé n'a été rapporté du côté des forces israéliennes.