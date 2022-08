L'aéroport israélien de Ramon s'ouvre aux voyageurs palestiniens

Il n'a pas été précisé si les Palestiniens de la bande de Gaza pouvaient participer au programme pilote

Un programme pilote permettant aux passagers palestiniens de voyager depuis le deuxième aéroport international d'Israël a été officiellement approuvé avec un premier vol charter vers la Turquie prévu à la fin du mois.

L'autorisation d'annoncer le premier vol vers Antalya le 21 août réservé exclusivement aux passagers palestiniens issus de Cisjordanie, a été accordée lundi au terme d'une réunion avec des responsables de l'administration israélienne, a déclaré à Media Line Amir Assi du groupe Al-Amir, une compagnie qui établit des liaisons entre les touristes de l'Autorité palestinienne et le monde arabe.

"Pour que le projet aboutisse et (pour s'assurer) que les problèmes de sécurité soient rapidement traités, nous avons choisi de permettre aux voyageurs d'emporter avec eux le minimum", a-t-il détaillé.

Dans un premier temps, les habitants des villes de Bethléem et de Hébron seront éligibles, selon Amir Assi, qui précise que la distance du sud de la Cisjordanie est plus courte jusqu'à l'aéroport. Aucune précision n'a été fournie concernant les Palestiniens de la bande de Gaza.

L'initiative de ce programme s'inscrit dans une série de gestes économiques visant à faciliter la vie des Palestiniens, entrepris dans le cadre de la dernière visite de Joe Biden en Israël.

Jusqu'à présent, les Palestiniens ne pouvaient voyager que depuis l'aéroport Queen Alia en Jordanie, après la traversée de points de passage frontaliers entre Israël et le royaume hachémite gérés par l'Etat hébreu et fonctionnant à des heures limitées et souvent surpeuplés.

Les Palestiniens devaient "souvent encore passer une nuit avant de prendre leur vol, désormais ils pourront directement s'envoler vers leur destination", se félicite Amir Assi. Les réservations se feront par l'intermédiaire de voyagistes palestiniens en Cisjordanie. Les passagers se rendront avant tout à un point de rencontre où des bus les attendront.