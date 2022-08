Un tableau de Banksy réalisé en Cisjordanie refait surface à Tel Aviv

Koby Abergel aurait acquis la dalle de béton de plus de 408 kilos auprès d'un associé palestinien à Bethléem

Une peinture égarée depuis longtemps de l'artiste britannique d'art urbain Banksy a refait surface dans une galerie d'art du centre-ville de Tel Aviv, à une heure de route du mur de béton en Cisjordanie où elle avait été initialement réalisée à la bombe.

L'oeuvre – qui représente un rat armé d'une fronde – est initialement apparu dans la ville de Bethléem en Cisjordanie et représente l'une des nombreuses compositions créées en secret vers 2007. Le tableau se trouve à présent à la Urban Gallery au cœur du quartier financier de Tel Aviv.

"C'est l'histoire de David et Goliath", a déclaré Koby Abergel, un marchand d'art israélien qui a acheté le tableau, sans donner plus de détails, selon l'Associated Press (AP). Selon lui, les fissures et les éraflures dans le béton prouvent qu'il s'agit de la même pièce qui apparaît sur le site Web de l'artiste.

Koby Abergel aurait acquis la dalle de béton de 900 livres (plus de 408 kilos) auprès d'un associé palestinien à Bethléem, dont il a refuser de divulguer l'identité, mais a insisté sur la légalité de l'accord sans évoquer la valeur de la transaction.

Le graffiti a été peint à la bombe sur un bloc de béton près de la barrière de séparation. Des résidents palestiniens ont sectionné le bloc et l'ont conservé dans des résidences privées jusqu'au début de cette année, a déclaré M. Abergel.

Le transfert a impliqué des négociations délicates avec son associé palestinien. Le bloc massif a ensuite été entouré d'un cadre en acier afin qu'il puisse être soulevé et emporté jusqu'à Tel Aviv à bord d'une camion.

La pièce se dresse à présent sur un sol carrelé, entouré d'autres œuvres d'art contemporain. Baruch Kashkash, le propriétaire de la galerie, a indiqué que le bloc d'environ 2 mètres carrés était si lourd qu'il avait dû être amené à l'intérieur à l'aide d'une grue et pouvait à peine être déplacé de l'entrée.

"C'est un vol de la propriété du peuple palestinien", a déclaré Jeries Qumsieh, porte-parole du ministère palestinien du Tourisme, selon l'AP.

"Il s'agit de la peinture d'un artiste international pour Bethléem, pour la Palestine et pour les visiteurs de Bethléem et de Palestine. Donc, les transférer, les manipuler et les voler est définitivement un acte illégal", a-t-il insisté.

L'armée israélienne et le COGAT, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé de coordonner les affaires civiles avec les Palestiniens, ont affirmé n'avoir aucune connaissance de l'œuvre d'art ou de son déplacement, selon l'AP.