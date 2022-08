Gaza: le Jihad islamique déclare ne pas avoir encore utilisé ses missiles longue-portée

Le Jihad a promis que la situation allait s'aggraver

Au deuxième jour de l'opération "Aurore", le Jihad islamique à Gaza a déclaré samedi ne pas avoir encore utilisé son arsenal de missiles longue-portée contre Israël. Depuis vendredi soir, l'organisation terroriste a envoyé 193 roquettes en direction du territoire israélien.

Tsahal a riposté en menant de nombreuses attaques dans la bande de Gaza contre l'infrastructure du Jihad islamique.

Des responsables du Jihad islamique ont adressé aujourd'hui à l'agence de presse palestinienne Al-Mayadeen un certain nombre de menaces à l'encontre d'Israël et ont averti que "nous travaillons à transformer la bataille en une guerre d'usure qui maintiendra la ligne de front sioniste dans un état de paralysie".

"Il n'est pas question de cessez-le-feu pour le moment. Notre principale priorité est de résister à l'occupation et de faire face à l'agression, et nous sommes prêts à poursuivre le combat", ont ajouté des sources du Jihad, affirmant que "la situation va s'aggraver."

Israël a de son côté prévenu ses habitants que l'opération pourrait durer plusieurs jours.

En outre, le porte-parole de Tsahal a annoncé que 193 roquettes ont été tirées vers le territoire israélien, dont 36 ont atterri dans la bande de Gaza. Le "Dôme de fer" a intercepté environ 95% des roquettes.

Depuis le début de l'opération vendredi, environ plus de 30 cibles du Jihad islamique dont l'un des chefs qui préparait des attaques contre Israël, ont été tuées. 55 autres terroristes armés ont également été éliminés. En outre, six ateliers de production d'explosifs, deux sites de stockage de roquettes, six postes d'observation et des lanceurs de roquettes ont été détruits par Tsahal.