Hamas VS Jihad, un objectif commun : la destruction d'Israël

"Si le Hamas demeure hors-jeu, le conflit ne durera que quelques jours"

"Nous considérons le Jihad Islamique et le Hamas comme deux entités distinctes": telle était la formule d'un porte-parole de l'armée israélienne en 2019. En effet, les deux mouvements terroristes tendent à se distinguer parfois par leur stratégie, malgré leur objectif commun: la destruction de l'Etat hébreu. Issus des Frères musulmans égyptiens, le Hamas et le Jihad se rejoignent dans leur nationalisme et sont des rivaux de l'OLP. Ils disposent d'un quartier général conjoint et travaillent ensemble pour mener à bien leurs opérations qui se traduisent par des tirs de roquettes ou des attentats. Différence majeure: le Hamas est un parti politique élu par les Palestiniens, tandis que le Jihad ne représente qu'une faction, qui refuse d'entrer dans le jeu politique.

Avec ses 700 combattants, le Jihad islamique représente un plus petit mouvement que le Hamas qui compte plus de 50.000 militants. Il ne dispose pas du large réseau social et de l'influence de son “concurrent”. En effet, l'éducation "religieuse", les dispensaires, la propagande avec un contrôle absolu des médias constituent le socle idéologique et électoral du Hamas comme “vrai défenseur du peuple" (et non l'OLP) et contribuent à étendre son influence. Le mouvement mériterait, selon une grande partie de la population, de "représenter et de diriger le peuple palestinien". Le Jihad, lui, cherche l'action et se concentre uniquement sur le plan militaire.

Le Hamas comme le Jihad sont principalement soutenus par la République islamique et ce n'est pas un hasard si Nakhala, un des chefs du mouvement, s’était entretenu avec le président iranien Ebrahim Raïssi et d’autres responsables à Téhéran juste avant que Tsahal commence ses frappes sur Gaza.

"Le chef du Jihad islamique a obtenu le feu vert de Téhéran pour déclencher un conflit avec Israël" avait indiqué vendredi soir Raphaël Jérusalmy, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, lors d'une édition spéciale sur i24NEWS.

Après ses menaces persistantes, le Jihad se retrouve seul face à l'armée israélienne déterminée à se débarrasser des terroristes du Jihad que ce soit à Gaza ou à Jénine. Lors de cette opération préventive baptisée "Aurore", le Hamas, contrairement aux actions militaires habituellement entreprises par l'Etat hébreu, ne fait pas partie des cibles, et ne se presse pas pour rejoindre le Jihad dans son combat. Il faut dire que les enjeux sont importants. De nombreux travailleurs transitent par Israël tous les jours pour gagner leur vie et la fermeture de tous les passages pourrait causer un dommage financier très important, enjeu que ne redoute pas le Jihad, déterminé à poursuivre ses objectifs de "faire payer Israël", dans un conflit qui risque de durer.

"Si le Hamas demeure hors-jeu, le conflit ne durera que quelques jours, sinon il pourrait durer jusqu'à plusieurs semaines. Cela va aussi dépendre des résultats de la médiation égyptienne", explique Raphaël Jerusalmy.

Comme à l'accoutumée, Le Caire va certainement assurer son rôle de médiateur et tenter d'apaiser la situation alors que l'idée d'une trêve a d'ores et déjà été rejetée par l'organisation terroriste.