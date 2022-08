Bande de Gaza: Tsahal indique avoir détruit 11 positions de lancement de roquettes du Jihad islamique

Israël aurait accepté de conclure un cessez-le-feu avec le Jihad islamique, selon l'Egypte

L'armée israélienne a indiqué ce dimanche avoir frappé 11 positions de lancement de roquettes du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Selon Tsahal, des hélicoptères et des avions de combat ont frappé deux sites de lancement plus tôt dans la journée, et neuf autres dans la nuit.

L'armée a publié une vidéo des deux dernières frappes et a affirmé qu'elle continuait d'attaquer des cibles du Jihad islamique.

https://twitter.com/i/web/status/1556288256563679233

Tsahal affirme avoir pratiquement atteint ses objectifs contre le groupe terroriste dans la bande de Gaza qui a de son côté tiré près de 800 roquettes et obus de mortier en territoire israélien depuis vendredi.

Selon des sources sécuritaires égyptiennes, Israël aurait accepté de conclure un cessez-le-feu avec le Jihad islamique qui devrait entrer en vigueur ce soir.