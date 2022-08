Analyse/Opération "Aurore" : une victoire tactique importante, mais pas de résultat stratégique

La supériorité opérationnelle et de renseignement de Tsahal a fait ses preuves

Contrairement aux précédents conflits entre Israël et Gaza, l'armée israélienne peut être fière de sa victoire flamboyante à l'issue de l'opération "Aurore". Pas une victoire par points, pas une victoire "proche", ou une victoire possible. Mais une victoire réelle.

L'opération éclair, au cours de laquelle le haut commandement du Jihad islamique a été éliminé, a sans aucun doute surpris l'organisation terroriste qui a eu du mal à réagir avec force. La supériorité opérationnelle et de renseignement de Tsahal a fait ses preuves.

Le Premier ministre Yaïr Lapid, le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi, peuvent être satisfaits du résultat: une opération courte et ciblée (56 heures au total), des objectifs concrets atteints, un taux de réussite impressionnant pour le système de défense antimissile "Dôme de fer" (plus de 95 % de réussite), peu de blessés et aucun mort côté israélien.

Et peut-être le résultat le plus important de tous : le Hamas, qui dirige la bande de Gaza d'une main de fer et se présente fièrement comme la "résistance palestinienne", n'a pas participé aux combats.

Il s'agissait manifestement d'un calcul de l'establishment politique et sécuritaire israéliens, mais on ne peut jamais savoir avec certitude comment l'autre partie réagira. Bien entendu, le Hamas ne s'est pas joint aux combats en raison de ses propres intérêts internes, mais le fait qu'Israël ait agi de manière presque chirurgicale contre le Jihad (à l'exception de deux agents du Hamas qui ont été tués indirectement) a encouragé sa décision de rester à l'écart.

Aussi impressionnante que soit la performance de Tsahal, il y a toutefois un certain nombre de points à ne pas oublier.

Le premier est que le Jihad islamique, aussi militant et menaçant qu'il soit, ne représente pas encore la "vraie menace". Le Hamas, contre lequel Israël s'est battu lors de l'opération "Gardien du mur" de l'année dernière, l'est.

Il est considérablement plus grand et plus puissant que le Jihad islamique. Son arsenal est bien supérieur, et ses forces plus nombreuses et mieux entraînées. Si ce cycle de violence a vu jusqu'à 1.100 roquettes et missiles lancés depuis la bande de Gaza, en mai 2021, le nombre de roquettes tirées sur Israël s'élevait à 4.300 ! Certes, sur 11 jours contre trois cette fois-ci, mais le rythme des tirs depuis la bande de Gaza l'année dernière était beaucoup plus rapide.

Deuxièmement, Israël a peut-être remporté une victoire tactique spectaculaire, mais il n'a pas gagné sur le plan stratégique. Une victoire stratégique dans le bourbier de Gaza nécessitera plus que la supériorité de l'armée israélienne. Et la médiation égyptienne, qui s'est une fois de plus avérée être l'outil le plus efficace pour mettre fin aux combats, ne sera pas suffisante pour instaurer un calme durable.

Un point encore plus important : alors que tout le monde avait les yeux rivés sur la frontière sud, la menace la plus concrète pour l'État hébreu se trouve au nord. Si le Hamas demeure plus grand et plus fort que le Jihad islamique, l'organisation terroriste Hezbollah au Liban, dirigée par Hassan Nasrallah, est plus étendue et plus puissante que le Hamas.

Le Hezbollah dispose d'un énorme arsenal d'armes de meilleure qualité et plus précises. Contrairement aux organisations terroristes de Gaza, qui se retrouvent impliqués dans des conflits contre Israël toutes les quelques années et perdent à chaque fois beaucoup de leurs capacités, le Hezbollah se renforce tranquillement depuis la fin de la deuxième guerre du Liban en 2006.

Bien qu'Israël s'efforce presque chaque semaine de faire obstruction à l'armement du Hezbollah via des convois iraniens transitant par la Syrie, ses renseignements ne sont jamais totalement infaillibles. Il n'y a pas, et il n'y aura peut-être jamais, un taux de réussite de 100%.

Ce qui signifie une chose : le cycle actuel est terminé. Mais le prochain round se profile déjà à l'horizon.

Ariel Schmidberg est le directeur de l'information d'i24NEWS.