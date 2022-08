Erdogan condamne Israël pour son opération à Gaza

"Il n'y a aucune excuse pour assassiner des enfants [..] Nous sommes aux côtés de nos frères palestiniens"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué lundi Israël après l'opération "Aurore" à Gaza, en déclarant lors d'un discours qu'"il n'y a aucune excuse pour assassiner des enfants".

"La Turquie condamne l'activité des forces israéliennes à Gaza. Nous sommes aux côtés de nos frères palestiniens", a-t-il affirmé.

Le ministère des Affaires étrangères d'Ankara avait publié vendredi une déclaration condamnant les dernières frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

"Nous condamnons fermement les attaques d'Israël contre Gaza. Il est inacceptable que des civils, y compris des enfants, perdent la vie lors de ces bombardements. Nous sommes préoccupés par l'escalade des tensions dans la région à la suite des attaques et appelons à la fin immédiate des incidents."

Dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères a publié une autre condamnation - dans laquelle il critiquait à la fois les opérations effectuées à Gaza et la visite du membre de la Knesset Itamar Ben-Gvir (sionisme religieux) au Mont du Temple pour Tisha Beav.

"En plus des attaques israéliennes à Gaza, qui ont causé la mort de civils et d'enfants, nous avons été informés que le membre de la Knesset Itamar Ben-Gvir et des groupes de juifs extrémistes se sont rendus à la mosquée Al-Aqsa sous la sécurité de la police israélienne."

La déclaration de M. Erdogan intervient alors que les relations entre Ankara et Jérusalem semblaient avoir pris une nouvelle direction. Il y a moins de six mois, le président Isaac Herzog s'était rendu en Turquie, et au cours de l'année écoulée, M. Erdogan s'était également entretenu au téléphone à plusieurs reprises avec le président Herzog et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

En mai 2018, la Turquie avait expulsé l'ambassadeur d'Israël à Ankara à l'époque, Eitan Naa, sur fond d'escalade des tensions entre Israël et le Hamas à Gaza.

Fin juillet, des frappes turques en Irak avaient tué huit civils, dont des femmes et des enfants.