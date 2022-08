Opinion : L'ombre de l'Iran derrière l'opération "Aurore"

"Les armes avec lesquelles la Résistance fait la guerre sont des armes iraniennes" (Jihad islamique)

Tout au long de l'opération "Aurore", le chef du Jihad islamique palestinien, Ziyad Al-Nakhala, se trouvait dans la capitale iranienne, alors que sa résidence permanente se trouve à Beyrouth, au Liban.

Des photos de ses rencontres avec les dirigeants politiques et militaires du régime des mollahs ont été publiées quotidiennement dans les médias. Elles sont la preuve supplémentaire que l'organisation Jihad islamique n'a pas d'existence sans le financement, l'entraînement et la fourniture d'armes de son mentor iranien.

Le soutien de Téhéran à l'organisation terroriste au fil des ans a permis les nombreux attentats-suicides et tirs de roquettes qui ont tué des centaines d'Israéliens. Ce week-end encore, le commandant de la force Al-Quds, le général de brigade Esmail Qaani, a précisé que "l'Iran soutenait la Résistance à Gaza".

KHAMENEI.IR / AFP Une photo fournie par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 3 janvier 2020, montre le nouveau chef des gardiens de la révolution islamique, Esmail Qaani.

Dès 2002, Ramadan Shalah, l'ancien secrétaire général du Jihad islamique, a précisé que l'organisation était "le fruit de l'arbre du Guide suprême Khomeini." Al-Nakhala lui-même a souligné en 2018 que "les armes avec lesquelles la Résistance faisait la guerre étaient des armes iraniennes, de la première balle au missile. Même les armes fabriquées localement sont iraniennes." On peut donc supposer que l'Iran dicte la politique du Jihad islamique.

Durant l'opération 'Aurore" à Gaza, la question s'est posée de savoir quels étaient les objectifs des parties et si l'Iran avait un intérêt dans ce cycle de violence. Pour le savoir, il faut garder à l'esprit que ce conflit ne se limite pas à Israël vis-à-vis du Jihad islamique, et qu'il englobe le conflit entre Téhéran et Jérusalem. Peut-être même inclut-il les jeux d'influence concurrents entre l'Iran et l'Égypte, puisque le Caire est le médiateur des cessez-le-feu entre Gaza et Israël.

En apparence, le dernier round de violences a commencé par une opération de l'armée israélienne contre le Jihad islamique, qui a abouti à l'arrestation de Bassam al-Saadi, l'une des principales figures du groupe en Cisjordanie. La vidéo de l'arrestation a circulé sur les réseaux sociaux, véhiculant l'image du leader humilié, et provoquant aussitôt l'indignation de la rue palestinienne : le Jihad était obligé de réagir.

En conséquence, le groupe terroriste a déployé ses hommes armés de missiles antichars le long de la frontière de Gaza, à la recherche d'une cible civile israélienne. Israël a rapidement fermé les routes autour du territoire palestinien, ce qui a affecté la vie quotidienne des résidents locaux. Après quelques jours, il paraissait évident que la seule façon d'éviter les pertes civiles du côté israélien était une opération contre le Jihad islamique à Gaza qui enverrait le message clair qu'Israël ne peut tolérer que des vies civiles israéliennes soient mises en danger.

Les Iraniens ont-ils ordonné au Jihad islamique de répondre spécifiquement depuis Gaza ?

Depuis des années, les Iraniens essaient d'intensifier les tensions aux frontières sud et nord d'Israël, en essayant de créer une situation dans laquelle les citoyens des zones frontalières vivront dans une peur constante, de manière à affaiblir la société israélienne de l'intérieur.

Les roquettes, les tunnels, les manifestations violentes à la frontière de Gaza et les sirènes à répétition rendent déjà la vie très dure aux résidents du sud. Et ces dernières années, on a également le sentiment que cet effort devient de plus en plus visible à la frontière nord, de par la présence accrue du Hezbollah le long de la frontière et diverses provocations sur la clôture.

Dans le même temps, les Iraniens ne cachent pas leur volonté de mobiliser les citoyens arabes d'Israël contre l'État, autre manière d'affaiblir le pays de l'intérieur. Ainsi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a précisé dans son dernier discours que le "front interne" était le principal point faible d'Israël. Des campagnes sur les réseaux sociaux, dont l'Iran pourrait être à l'origine, remettent notamment en cause toute visite de Juifs sur le mont du Temple, alors que ces pèlerinages existent depuis des années.

Yossi Aloni/Flash90 Des émeutiers lors d'une protestation contre les tensions à Jérusalem, à Ramla, le 10 mai 2021.

En outre, il est très probable que le moment choisi pour attiser les tensions dans la bande de Gaza était excellent du point de vue iranien : une connexion parfaite avec le jour de jeûne juif de Tisha Beav et la tentative de provoquer une escalade autour de Jérusalem. Des appels à des manifestations dans des villes arabes et mixtes ont été publiés en ligne, et plusieurs rapports ont fait état de jets de pierres et d'attaques contre des Juifs dans diverses localités de Galilée.

Les Iraniens ont donc trouvé un partage naturel d'intérêts avec leurs alliés du Jihad islamique, surtout après l'arrestation très médiatisée de Jénine. Parfois, le destin et les plans préétablis se rencontrent et se catalysent mutuellement. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on observe la réticence du Hamas à rejoindre l'Iran dans ses velléités belliqueuses, qui s'explique peut-être par l'influence égyptienne modératrice.

Il est possible que l'évaluation stratégique iranienne selon laquelle le moment est venu d'affaiblir Israël se soit intensifiée en raison de la crise politique actuelle à Jérusalem, et de l'impression, vu de Téhéran, que la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient a été infructueuse dans la mesure où elle n'a pas permis d'établir une alliance militaire régionale contre la République islamique.

Le plan iranien a toutefois mal tourné, car Israël a décidé d'agir rapidement afin d'empêcher le Jihad islamique de faire des ravages parmi les citoyens israéliens autour de la bande de Gaza. Malgré la crainte des critiques internationales, le pays a lancé une attaque préventive.

Qu'est-ce qui a poussé Israël à agir ?

La réponse, à mon avis, se trouve précisément sur le front nord. L'opération "Aurore" n'est pas seulement une mesure dissuasive à l'égard du Jihad islamique. Indirectement, il s'agit d'une mesure préventive contre le Hezbollah.

Le Hezbollah a promis la guerre en septembre si ses demandes concernant la frontière maritime n'étaient pas satisfaites. Nasrallah a regardé des vidéos postées par l'armée israélienne. Il a vu comment les positions du Jihad le long de la frontière avec Israël ont été détruites - et a su que c'était un message qui concernait également les 18 positions du Hezbollah que Tsahal a exposées aux médias le mois dernier.

Nasrallah a également vu la capacité précise d'Israël d'atteindre les plus hauts commandants du Jihad islamique. Il sait que le cas échéant, tel sera le sort des commandants du groupe terroriste chiite. Il l'a d'ailleurs lui-même affirmé dans son récent discours : "L'ennemi bombarde Gaza mais dirige ses messages vers le Liban". Les Iraniens ont-ils également compris ce message ?".

Pour l'instant, il semble que l'opération "Aurore" soit arrivée à son terme. L'État d'Israël a-t-il réussi à empêcher une escalade le long de sa frontière nord également ? Nous le saurons dans quelques semaines.

Sarit Zehavi est la présidente et fondatrice du centre de recherche et d'éducation Alma.