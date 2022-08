"Economie contre sécurité" : le plan de développement de Gaza de Yaïr Lapid

Y. Lapid a toujours dit que son plan n'équivalait pas une proposition de négociation avec le Hamas

Alors que l’opération Aurore est terminée, le Premier ministre Yaïr Lapid pourrait profiter de sa nouvelle position pour remettre sur la table son plan de reconstruction de la bande Gaza, plan qu'il a déjà eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Au lendemain de l'opération "Bordure protectrice" en 2014, alors Ministre des Finances de Benyamin Netanyahou, il avait ainsi formulé une sorte de "plan Marshall" pour le territoire côtier palestinien, toutefois été rapidement enterré. Il l’avait renouvelée sans succès en septembre 2021, alors qu’il était ministre des affaires étrangères de Naftali Bennett.

L'objectif de ce plan est de reconstruire la bande de Gaza selon une ligne directrice résumée ainsi : l’économie contre la sécurité.

La première étape à court et moyen terme prévoit le raccordement de la bande de Gaza à l'eau, l'électricité et au gaz, par Israël, en échange d'une lutte coordonnée contre le renforcement militaire du Hamas.

La deuxième étape, qui s'étendrait sur un plus long terme, concernerait les infrastructures. Le plan prévoit notamment la construction d’un port, d’un aéroport et d’une île artificielle au large de Gaza, mais également la mise en place de projets économiques conjoints entre Israël, les Etats-Unis, l’Egypte et Gaza.

"Depuis qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005, plusieurs cycles de violence ont suivi, causant des souffrances aux citoyens et des dommages à l'économie. Et la politique menée jusqu'à présent n'a pas fondamentalement changé la situation. Nous devons opter pour un plan économique pluriannuel en échange de la sécurité. C'est une démarche plus réaliste que celles entreprises par le passé", a affirmé Yaïr Lapid.

Cette proposition réitérée de plan à grande échelle pour la bande de Gaza intervient alors que l’actuel Premier ministre jouit d’une crédibilité renforcée.

Lors de son allocution lundi soir au sujet du bilan de l'opération Aurore, le Premier ministre s'est d'ailleurs adressé directement aux Palestiniens, leur affirmant "qu'une autre voie était possible".

"Israël doit se défendre contre ceux qui l'attaquent, mais il sait aussi donner du travail et aider les Palestiniens qui veulent la paix à vivre dignement. Il y a une autre voie, celle des accords d'Abraham et de la coopération régionale. Le choix est entre vos mains, il dépend de vous", a souligné Yaïr Lapid, faisant allusion à l'axiome de "économie contre sécurité".

Dans cet esprit, le gouvernement israélien a augmenté au cours des derniers mois le nombre de permis de travail accordés aux Gazaouis. Il a aussi su s'en servir comme d'un levier de pression face au Hamas, en suspendant ces autorisations à chaque fois que la situation sécuritaire s'est dégradée, notamment lors de la dernière vague d'attentats.

Bien que Yaïr Lapid ait toujours précisé que son plan de développement de Gaza n'équivalait pas une proposition de négociation avec le Hamas, ajoutant qu’Israël ne discutait pas avec les organisations terroristes qui souhaitent le détruire, son plan suscite de vives critiques de la part de la famille d’Hadar Goldin, soldat tué lors de l’opération "Bordure protectrice", et dont le corps est toujours détenu par le Hamas. Aux yeux de celle-ci, aucune concession ou offre économique ne doit être faite à l'organisation terroriste tant que les dépouilles des soldats et les otages n'auront pas été libérés.

Si ce plan peut être discuté et envisagé, son application concrète semble cependant encore lointaine, puisqu'elle est subordonnée à l'arrêt complet des attaques du Hamas contre Israël. Ce que l'organisation terroriste, dont la doctrine vise l'élimination de l'Etat hébreu, n'est pas prête d'envisager.