Yaïr Lapid s'est entretenu avec le président égyptien au lendemain de l'opération "Aurore"

Il l'a remercié pour ses efforts continus visant à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Le Premier ministre, Yair Lapid, s'est entretenu ce lundi soir avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et l'a remercié pour ses efforts continus visant à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L'actuel Premier ministre israélien a affirmé que l'Égypte avait "un rôle très important à jouer dans le maintien de la stabilité et de la sécurité régionales".

Les deux dirigeants ont discuté de l'importance de renforcer et de développer la normalisation entre Israël et les pays de la région, et de l'importance du dialogue pour la stabilité régionale.

M. Al-Sissi a évoqué la question palestinienne et M. Lapid a exposé son point de vue concernant le renforcement de la situation économique des Palestiniens.

Les deux hommes ont également discuté de questions humanitaires importantes pour les deux pays et de la poursuite de la coopération économique.

En mai 2021 déjà, des affrontements entre Israël et des organisations armées de Gaza avaient eu lieu pendant onze jours. La trêve avait également été négociée par Le Caire, premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël dès 1979 et parrain régulier des discussions entre groupes terroristes palestiniens.