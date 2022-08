Cisjordanie: deux terroristes éliminés par Tsahal à Naplouse, dont un membre recherché des Brigades des Martyrs d'al-Aqsa

Il y a une semaine, les forces israéliennes ont arrêté le chef du Jihad islamique en Cisjordanie

Les forces d'élite de Tsahal ont éliminé deux terroristes dont Ibrahim Nablusi, un membre recherché des Brigades des martyrs d'al-Aqsa, ce mardi matin à Naplouse.

Des émeutes et des échanges de tirs nourris entre des hommes armés et les soldats ont éclaté alors que les unités d'élite de Tsahal encerclaient la maison où Ibrahim Nablusi et le second terroriste étaient retranchés.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 40 Palestiniens blessés, dont quatre grièvement.

Le terroriste, armé, a également visé les soldats à plusieurs reprises avant d'être neutralisé par l'armée. Il était également en possession d'explosifs selon l'armée.

Alors que son domicile était assiégé, Ibrahim al-Nablusi a publié un enregistrement audio disant : "Défendez la patrie mes frères. Ne déposez pas les armes. Je suis assiégé maintenant, mais je ne déposerai pas les armes, je me battrai jusqu'à ce que je me lève en martyr."

Réfutant les informations communiquées par Tsahal, des sources palestiniennes ont affirmé qu'"Ibrahim al-Nabulsi était toujours vivant et qu'une ambulance l'avait transporté à l'hôpital le plus proche". Le ministère palestinien de la Santé a rapporté de son côté qu'un homme était mort et qu'un autre était blessé, avant d'indiquer un peu plus tard que celui-ci était également décédé.

Le terroriste était soupçonné d'être l'auteur de plusieurs fusillades contre des civils et des soldats en Cisjordanie, et notamment dans l'enceinte du tombeau de Yossef, lieu de pèlerinage pour les Juifs.

S'exprimant à la radio ce mardi, le ministre de la Sécurité publique, Omer Bar Lev, a commenté le déroulement des événements, indiquant que des opérations avaient lieu ces derniers jours pour appréhender des personnes recherchées à Naplouse et ailleurs.

"Je ne peux rien confirmer et je n'entrerai pas dans tout ce qui est tactique ou opérationnel", a toutefois souligné le ministre.

Les affrontements à Naplouse font suite à un week-end d'opérations de Tsahal contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Aurore, au cours de laquelle plus de 1.000 roquettes ont été tirées par le groupe terroriste vers Israël.

Il y a une semaine, les forces israéliennes ont arrêté Bassem al-Saadi, chef du Jihad islamique en Cisjordanie, à son domicile de Jénine.