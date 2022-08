"Le soutien populaire au Hamas et au Jihad islamique s'estompe", affirme une Palestinienne de Gaza

46 Palestiniens dont 15 enfants ont été tués durant les trois jours de conflit

Dans une rare interview accordée à la Chaîne 12 lundi, une Palestinienne vivant dans la bande de Gaza a décrit sa terreur lors des frappes aériennes israéliennes de ces derniers jours dans le cadre de l'opération Aurore, et a également affirmé que le soutien des Gazaouis envers le Hamas et le Jihad islamique palestinien s'estompait.

S'exprimant en anglais et sous couvert d'anonymat par crainte de représailles du Hamas qui dirige le territoire côtier, cette Palestinienne a expliqué qu'il y avait un réel changement dans l'opinion publique.

"Le point de vue des habitants de Gaza a complètement changé. Dans les guerres précédentes, ils étaient avec la résistance, avec le Hamas et le Jihad, mais maintenant les gens appellent à l'arrêt de la guerre", a-t-elle déclaré.

"Les seuls à souffrir de la guerre et à voir leurs habitations détruites sont les habitants de Gaza, pas leurs dirigeants", a-t-elle souligné.

Cette femme a par ailleurs raconté qu'elle mentait à ses enfants pendant les frappes aériennes israéliennes, leur disant que "c'était une fête, pas un bombardement".

"Ils essaient de me croire mais ils voient la peur sur mon visage", a-t-elle relaté. "Regardez mon visage et voyez à quel point j'ai peur et sachez que je ne dis pas la vérité", a-t-elle déclaré.

Durant l'opération Aurore dirigée contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a effectué des frappes ciblées visant les dirigeants et les infrastructures du groupe terroriste. 46 Palestiniens dont 15 enfants ont été tués durant les trois jours de conflit, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Tandis que le Jihad islamique a tiré 1.100 roquettes vers Israël, plusieurs Palestiniens dont 12 enfants ont été tués par des missiles retombés dans la bande de Gaza, selon Tsahal.

En Israël, trois personnes ont été blessées et des dizaines de milliers ont été forcées à plusieurs reprises de se réfugier dans des abris antimissiles pour se protéger des salves de roquettes.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique négocié par l'Égypte est entré en vigueur dimanche soir.