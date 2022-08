Israël: deux vols hebdomadaires prévus pour les Palestiniens en direction de la Turquie

Benny Gantz a en échange demander à Mahmoud Abbas de renoncer à faire juger Israël devant la CPI

L'Autorité israélienne des aéroports a annoncé mardi que les compagnies aériennes turques Pegasus et Atlas opéreront des vols spéciaux pour les résidents palestiniens de Cisjordanie vers la Turquie, à compter de fin août vers Antalya et en septembre vers Istanbul, deux fois par semaine.

Les passagers s'envoleront depuis l'aéroport international israélien de Ramon situé dans la vallée de Timna près d'Eilat (sud). Les vols seront effectués dans des avions Airbus A321 avec 220 passagers.

La semaine dernière, l'autorisation d'annoncer le premier vol vers Antalya le 21 août réservé exclusivement aux passagers palestiniens issus de Cisjordanie, a été accordée au terme d'une réunion avec des responsables de l'administration israélienne.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a soutenu cette initiative, mais a demandé en retour au président de l'Autorité palestinienne de renoncer à l’initiative prise par Ramallah de faire juger Israël pour crimes de guerre devant la Cour pénale internationale, a rapporté mardi la chaîne publique Kan.

Selon cette source, M. Gantz a également exigé que Mahmoud Abbas poursuive la lutte contre le terrorisme palestinien.

Dans un premier temps, les habitants des villes de Bethléem et de Hébron seront éligibles, selon Amir Assi du groupe Al-Amir, une compagnie qui établit des liaisons entre les touristes de l'Autorité palestinienne et le monde arabe, qui précise que la distance du sud de la Cisjordanie est plus courte jusqu'à l'aéroport. Aucune précision n'a été fournie concernant les Palestiniens de la bande de Gaza.

Jusqu'à présent, les Palestiniens ne pouvaient voyager que depuis l'aéroport Queen Alia en Jordanie, après la traversée de points de passage frontaliers entre Israël et le royaume hachémite gérés par l'Etat hébreu et fonctionnant à des heures limitées et souvent surpeuplés.