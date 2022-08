Un Saoudien recherché pour un attentat se fait exploser lors de son arrestation

Quatre personnes ont été blessées lors de la détonation de la ceinture explosive

Un Saoudien recherché pour une attaque meurtrière en 2015 a fait détoner une ceinture explosive lors de son arrestation cette semaine à Jeddah, se tuant sur le coup et faisant quatre blessés, a annoncé vendredi l'agence de presse officielle.

Abdallah Al-Shehri figurait sur la liste des personnes suspectées d'avoir participé à un attentat ayant fait 15 morts en 2015 dans le royaume, une attaque revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), a indiqué SPA.

"Au moment de son arrestation, il s'est fait exploser avec la ceinture explosive qu'il portait, ce qui a entraîné sa mort", mercredi soir à Jeddah, une ville de l'ouest du pays, a précisé SPA.

Un Pakistanais et trois agents des forces de l'ordre ont été blessés et conduits à l'hôpital, a ajouté l'agence, sans donner plus de détails.

L'attaque de 2015 pour laquelle Al-Shehri était soupçonné avait visé une mosquée au QG des forces spéciales à Abha, dans le sud du royaume, près de la frontière avec le Yémen.

Cette attaque, considérée comme l'une des plus meurtrières ayant visé les forces de sécurité, était intervenue après l'engagement de l'Arabie saoudite au Yémen, où le riche pays du Golfe dirige depuis mars 2015 une coalition militaire pour appuyer les forces progouvernementales contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.