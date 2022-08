Opération à Gaza: le Jihad islamique a prouvé qu'il était capable d'"écraser l'ennemi" (guide suprême iranien)

"Grâce au Jihad, des affrontements éclatent tous les jours avec le régime sioniste en Cisjordanie"

Le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a salué jeudi le groupe terroriste palestinien Jihad islamique basé à Gaza qui a "prouvé" que toute branche du front de la Résistance pouvait "écraser l'ennemi", suite à l'opération Aurore menée par Israël la semaine dernière.

Les "félicitations" du guide suprême étaient adressées au secrétaire général du groupe islamiste, Ziyad al-Nakhalah, lors d'une correspondance entre les deux responsables, selon un rapport de l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars.

Le guide suprême iranien a, à cette occasion, "applaudi" l'organisation palestinienne pour "sa fermeté et sa résilience", tandis que le Jihad islamique a tiré plus d'un millier de roquettes sur Israël après l'élimination de plusieurs de ses hauts leaders par l'Etat hébreu.

"En reliant le combat à Gaza avec la Cisjordanie et d'autres forces de la Résistance avec leur soutien au mouvement Jihad, vous avez pu démontrer la solidarité du Jihad de la nation palestinienne à l'ennemi malveillant et usurpateur", a-t-il affirmé.

Ziyad al-Nakhalah a de son côté confirmé "la présence déployée de combattants de la Résistance palestinienne, notamment du Mouvement du Jihad islamique et de la branche militaire de Saraya al-Quds, dans toute la Palestine et en particulier à Gaza et en Cisjordanie".

"En raison de la présence des troupes de la Résistance du Jihad, pas un seul jour ne se passe sans que des affrontements n'aient lieu avec le régime sioniste en Cisjordanie", a-t-il ajouté, tandis que les forces de sécurité israéliennes mènent quotidiennement des opération d'arrestations dans ce territoire.

"Nous avons appelé ces affrontements Wahdat al-Sahat (Unité des champs) pour souligner l'unité qui existe dans notre nation lorsqu'ils affrontent l'ennemi", a-t-il poursuivi, alors que le groupe Hamas au pouvoir à Gaza n'a pas souhaité prendre part aux combats contre Israël lors des trois jours d'offensive préventive israélienne contre le Jihad islamique.

Ziyad al-Nakhalah a aussi salué le rôle joué par le groupe chiite libanais Hezbollah, ainsi que le soutien et l'approbation de l'Iran, précisant: "Si votre soutien continu et la position ferme que vous avez adoptée n'avaient pas existé, il n'aurait pas été possible d'obtenir cette victoire ni les victoires passées".