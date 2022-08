Gaza: naissance de trois lionceaux quelques jours après le cessez-le-feu

Samedi, les visiteurs ont afflué vers le petit zoo de Nama à la périphérie de la ville de Gaza pour les voir

Des lionceaux âgés de trois jours ont été exposés samedi dans une boîte en carton dans un zoo de la ville de Gaza, un spectacle joyeux et rare pour les enfants et les adultes, quelques jours seulement après que le conflit entre l'armée israélienne et le groupe terroriste du Jihad islamique à Gaza ait pris fin.

Le vétérinaire Mahmoud al-Sultan a déclaré que chaque lionceau pesait environ 700 grammes, se disant chanceux que la naissance ait réussi malgré le bruit assourdissant des explosions constantes pendant les combats entre Tsahal et le Jihad islamique. "La mère des petits avait fait des fausses couches dans le passé," a déclaré al-Sultan.

Le bruit fort "cause du stress pour les animaux sauvages, en particulier les lions, dont les rugissements augmentent et ils continuent de se déplacer de manière circulaire à l'intérieur de la cage", a-t-il dit.

Ils sont nés vendredi, à plusieurs heures d'intervalle, cinq jours après le cessez-le-feu.

Dans le passé, plusieurs animaux de petits zoos privés de Gaza sont morts de faim ou ont été tués au cours des affrontements entre l'armée israélienne et les organisations terroristes palestiniennes.

Des groupes internationaux de protection des animaux ont procédé à plusieurs évacuations de lions et de tigres vers des sites en Jordanie et en Afrique. L'effort coûteux pour sauver les animaux a également souvent suscité des critiques.