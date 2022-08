"Les portes sont ouvertes pour le retour des réfugiés syriens du Liban" (ministre)

"L'Etat est prêt à aider les rapatriés et à leur donner tout ce dont ils ont besoin"

Un ministre syrien déclare que les réfugiés syriens au Liban voisin peuvent commencer à rentrer chez eux, où ils recevront, selon lui, toute l'aide dont ils ont besoin de la part des autorités.

Le Liban abrite un million de réfugiés syriens qui ont fui la guerre dans leur pays après le début du conflit en mars 2011. Le grand nombre de réfugiés dans la petite nation méditerranéenne en fait l'un des pays d'accueil de réfugiés par habitant les plus élevés au monde.

Le ministre de l'Administration locale, Hussein Makhlouf, a fait ses commentaires lors d'une réunion à Damas, la capitale de la Syrie, avec Issam Charafeddine, ministre libanais intérimaire pour les réfugiés.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les groupes de défense des droits s'opposent au rapatriement involontaire vers la Syrie et affirment que cette pratique risque de mettre en danger les réfugiés de retour.

"Les portes sont ouvertes pour le retour des réfugiés syriens", a assuré M. Makhlouf, ajoutant que l'État est prêt à aider les rapatriés et à leur donner tout ce dont ils ont besoin.

M. Makhlouf a précisé que cela inclut des abris pour ceux dont les maisons ont été détruites pendant le conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d'avant-guerre, soit 23 millions de personnes.

Plus de 5 millions de Syriens sont des réfugiés et la plupart d'entre eux se trouvent au Liban, en Turquie et en Jordanie.

Peu de réfugiés syriens sont rentrés chez eux depuis que les forces du président Bachar al-Assad ont pris le contrôle de la majeure partie du pays ces dernières années avec l'aide de leurs alliés, la Russie et l'Iran.

Les appels au retour des réfugiés syriens dans leur pays se sont multipliés au Liban depuis le début de l'effondrement économique du pays. En raison de cette crise, les trois quarts des Libanais vivent dans la pauvreté. Pour les Syriens, les conditions de vie ont empiré depuis le début de la crise économique en octobre 2019.