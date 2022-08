L'Iran prépare sa population à un éventuel retour à l'accord sur le nucléaire

"Il y a un élan et un dialogue plus positif vers la conclusion d'un accord"

Un haut responsable israélien a déclaré mercredi au site d'information Walla que l'Iran prépare sa population et les responsables gouvernementaux à un éventuel retour de Téhéran à l'accord sur le nucléaire.

Le responsable a affirmé qu'il existe encore des différences importantes entre l'Iran et les États-Unis. Cependant, "malgré les différences et les lacunes, il y a un élan et un dialogue plus positif vers la conclusion d'un accord."

"Israël considère l'accord actuel comme mauvais et souligne auprès de ses partenaires le danger de signer un tel document. Les Iraniens opèrent selon une tactique bien connue consistant à gagner du temps pour obtenir davantage de concessions", a ajouté le fonctionnaire.

Ces propos interviennent alors que l'Union européenne a indiqué mardi qu'elle étudiait la réponse de l'Iran à un projet d'accord "final" sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances, présenté lors de pourparlers à Vienne.

L'agence de presse officielle iranienne IRNA a rapporté plus tôt qu'"un accord sera conclu si les États-Unis réagissent avec réalisme et flexibilité" à la réponse de l'Iran.

L'IRNA a révélé vendredi dernier que l'Iran pourrait accepter le texte "final" élaboré par l'Union européenne pour sauver l'accord, qui vise à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions.

L'accord est moribond depuis le retrait en 2018 des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, dont l'administration a réimposé des sanctions paralysantes.