Le Hamas démantèle des installations de missiles du Jihad à Gaza

Le groupe du Hamas a arrêté la cellule du Jihad et a confisqué les roquettes

Le Hamas a empêché le Jihad islamique palestinien de placer des roquettes sur certaines positions et a capturé des membres de la cellule, ont révélé mercredi des sources de la bande de Gaza à la chaîne arabe d'i24NEWS.

"Un groupe armé des Brigades Al-Qassam, le bras militaire du Hamas, a arrêté mercredi à l'aube une cellule de l'unité de missiles des Brigades Al-Quds, le bras militaire du mouvement du Jihad islamique, et l'a empêchée de poser des missiles sur des positions au nord-ouest de la bande de Gaza", ont affirmé les sources.

"Des membres de cette cellule ont été arrêtés puis libérés après l'intervention de hauts responsables militaires des deux organisations", ont indiqué les sources.

Selon les sources palestiniennes, le groupe du Hamas a capturé les membres de la cellule du Jihad et a confisqué les roquettes, ainsi que les cartes de coordination conjointes qui leur permettent de se déplacer librement dans Gaza.

"Les directions du Hamas et du Jihad islamique ont tenu une session conjointe à l'aube, et il a été décidé de former un comité d'enquête", ont-elles poursuivi.

Les sources ont également confirmé qu'"il a été révélé que les Brigades Al-Quds ont pris la décision de se retirer de la salle d'opérations conjointe. La décision a été prise en raison de la trahison du Hamas envers le Jihad islamique lors des derniers combats avec Israël."

Le Jihad Islamique et le Hamas, deux organisations terroristes souvent concurrentes qui veulent la destruction d'Israel, se distinguent par leurs stratégies militaires.