Tsahal arrête 11 terroristes palestiniens lors d'un raid en Cisjordanie

Des heurts ont éclaté pendant l'opération des forces de Tsahal

L'armée israélienne, le Shin Bet et les forces de la police des frontières ont mené un raid anti-terroriste dans la nuit de mercredi à jeudi en Cisjordanie, arrêtant 11 suspects recherchés, selon un communiqué.

L'opération a été menée à Aqabat Jabr, Faqqua, Dayr al-Ghusun, Bayt Liqya et dans le camp de Dheisha. Deux suspects ont été appréhendés dans les villes de Jaba' et Arraba. Trois autres personnes ont été arrêtées dans les villes de Dura et Bayt Awa.

"En outre, les soldats ont mené des activités anti-terroristes dans la ville de Qalqilya pour appréhender deux autres suspects recherchés. Au cours de l'activité, une violente émeute a été déclenchée au cours de laquelle des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres et des pétards vers les soldats, qui ont répondu avec des moyens de dispersion des émeutes", a indiqué le communiqué de l'armée.

Au total, 11 suspects ont été transférés aux forces de sécurité pour interrogatoire.

En outre, les soldats israéliens ont également fermé sept institutions utilisées par l'organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et confisqué des biens leur appartenant. Selon le communiqué officiel, des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur les militaires lors de cette opération, mais personne n'a été blessé.