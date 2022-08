L'armée israélienne ferme les bureaux d'ONG palestiniennes qualifiées de "terroristes" à Ramallah

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné cette fermeture

Les forces de sécurité israéliennes ont perquisitionné, jeudi, les bureaux de plusieurs ONG que Jérusalem qualifie d'"organisations terroristes" à Ramallah, en Cisjordanie.

Selon la déclaration de l'organisation Al-Haq, un groupe palestinien indépendant de défense des droits de l'homme basé à Ramallah, les forces israéliennes ont fait irruption dans leurs bureaux tôt le matin et "ont confisqué des objets et fermé l'entrée principale avec des chaînes en fer, laissant derrière elles un ordre militaire déclarant l'organisation illégale."

Al-Haq a également déclaré que les bureaux d'autres ONG palestiniennes, telles qu'Addameer, Bisan Center for Research and Development, et l'Union des comités de femmes palestiniennes ont été perquisitionnés.

L'armée israélienne a ensuite publié une déclaration officielle indiquant qu'"elle a mené des activités antiterroristes en Cisjordanie pendant la nuit".

"Les soldats de Tsahal et les forces de la police des frontières israéliennes ont opéré cette nuit pour fermer des institutions utilisées par l'organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine. Les soldats ont ainsi fermé sept institutions et confisqué des biens appartenant à l'organisation terroriste", indique le communiqué.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné la fermeture des ONG la qualifiant d'"agression flagrante": "Nous nous tenons aux côtés de ces institutions nationales, dont le devoir est d'exposer au monde les crimes de l'occupation", a déclaré M. Abbas.

Il a demandé à la communauté internationale d'intervenir et de mettre fin à "ces actes d'agression qui auront de graves conséquences."

L'année dernière, Israël a qualifié d'"organisations terroristes" six groupes de défense des droits et mouvements de la société civile palestiniens de premier plan, dont Al-Haq, suscitant des critiques pour des violations présumées des droits de l'homme.