Les propos de Mahmoud Abbas à Berlin, révélateurs de la "culture palestinienne"

Les propos tenus par Mahmoud Abbas s'inscrivent dans la logique de sa thèse, publiée en 1984

Le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a provoqué la colère d'Israël et de l'Allemagne après ses propos, mardi à Berlin : "Israël a commis 50 massacres dans 50 villages palestiniens, 50 holocaustes", a-t-il clamé lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz. "Je suis écœuré par les remarques scandaleuses du président palestinien Mahmoud Abbas", a tweeté seulement le lendemain le chef du gouvernement allemand, ce qui lui a valu des critiques pour sa réaction tardive. M. Scholz, qui s'est entretenu jeudi avec Yaïr Lapid, a une nouvelle fois contesté les propos de Mahmoud Abbas en les qualifiant d'"insupportables et complètement inacceptables".

Mais l'instrumentalisation de la Shoah par Mahmoud Abbas n'est pas un phénomène nouveau. En fait, elle fait partie de sa rhétorique habituelle et demeure un des moyens régulièrement utilisés pour lutter contre Israël et délégitimer l'existence de l'Etat hébreu. Que ce soit à Berlin en 2022, ou lors d'une session exceptionnelle du Conseil National Palestinien en 2018, Mahmoud Abbas utilise la même rengaine et s'inscrit dans la logique de sa thèse publiée en 1984 : "De l’autre côté : La relation secrète entre le nazisme et le sionisme". "Celle-ci mettait en lumière la théorie d’une coopération entre les leaders sionistes et le régime nazi et également l’exagération des six millions de Juifs décédés lors de l’Holocauste", analysait l'observatoire Pharos.

"Je ne pense pas que Mahmoud Abbas ait mesuré la portée de ses propos au moment où il les a prononcés", nuance Meir Masri, docteur en géopolitique et maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. "Je dirais qu'il s'agit vraisemblablement d'une grosse bourde. Ceci étant, ce qui ressemble à un cri de colère spontané en dit long sur l'état d'esprit du président de l'Autorité palestinienne et de la caste dirigeante des Territoires autonomes, pour qui Israël est responsable de tous les maux du monde arabe, la Shoah est une histoire inventée de toutes pièces, sinon grossièrement exagérée, et les Juifs manipulent les grandes puissances".

Meir Masri pour i24NEWS "Dr. Mahmoud Abbas - Abou-Mazen, "L'autre visage, les liens secrets entre le nazisme et le sionisme" sujet de thèse de Mahmoud Abbas

"La déshumanisation et la diabolisation absolue du Juif font partie de la culture palestinienne officielle, c'est-à-dire celle véhiculée et développée par les institutions publiques des Territoires autonomes, rendent impossible de concevoir le Juif autrement que comme un bourreau sanguinaire, sadique et perfide", affirme-t-il à i24NEWS.

Selon le docteur en géopolitique, différents articles parus dans la presse palestinienne indiquaient que les propos de Mahmoud Abbas auraient dû trouver grâce aux yeux des Allemands. "Alors que justement l'Allemagne qui n'a jamais nié ses crimes a effectué un travail de mémoire, s'est complètement repentie, a indemnisé ses victimes et a été la première à condamner les propos abjectes de M. Abbas", a-t-il ajouté.

En délégitimant la Shoah, Mahmoud Abbas a tenté d'assimiler Israël à l'Allemagne nazie, une comparaison de très mauvais goût alors qu'il se trouvait à Berlin, là où l'idéologie totalitaire est née et s'est développée.

"L'Allemagne nazie a exclu ses Juifs de la fonction publique, les a déchus de leur nationalité, avant de les envoyer dans des camps d'extermination, tout comme les Juifs des territoires occupés d'Europe. En Israël, les Arabes sont des citoyens à part entière. Ils sont même ministres au gouvernement. Le juge qui a mis en prison l'ancien président Moshé Katzav est un Arabe chrétien. Le policier qui a mené l'enquête qui a conduit à l'arrestation de l'ancien Premier ministre Ehoud Olmert est un Arabe musulman. Les Territoires autonomes, seule région où les Arabes sont majoritaires, sont directement administrés par l'Autorité palestinienne. Tsahal n'intervient que pour arrêter des terroristes, conformément aux accords en vigueur entre Jérusalem et Ramallah", explique M. Masri en rappelant que "depuis 1948, le nombre d'Arabes vivant en Israël et dans les Territoires autonomes a été multiplié par quatre, par cinq ou par six, selon les régions".

La bande de Gaza comptait 700.000 habitants en 1992, contre deux millions aujourd'hui, soit trente ans plus tard. Les Arabes représentaient 25% de la municipalité de Jérusalem au lendemain de sa réunification en 1967, contre 38% aujourd'hui.

Même s'il est "revenu" sur ses propos face à l'indignation en affirmant que "la Shoah a été le crime le plus atroce de l’histoire humaine moderne", "sa véritable pensée a été exprimée lors de cette conférence de presse, 'je ne voulais pas vous (Israël) traiter de nazis mais uniquement de fascistes et de criminels de guerre'", analyse pour sa part Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel-Aviv.

Malgré tout, Mahmoud Abbas, qui empêche tout processus électoral dans les Territoires avec un mandat expiré il y a plus de quinze ans, reste un "partenaire obligé" pour Israël, qui feint chaque fois la surprise face au double discours du leader palestinien, mais qui n'ignore pas moins que quiconque, qu'il doit à la fois soigner sa base avec des propos violemment anti-juifs (en espérant ainsi remonter dans les sondages), et se donner une image fréquentable... pour le reste du monde.