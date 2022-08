Israël-Turquie: les présidents Herzog et Erdogan se félicitent du rétablissement complet des relations diplomatiques

Les deux chefs d'Etat ont exprimé "leurs espoirs pour le progrès des relations dans tous les domaines"

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu ce vendredi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan après le rétablissement complet de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs dans les deux pays, a annoncé le bureau de la résidence présidentielle.

Les relations israélo-turques ont connu un réchauffement ces derniers mois après une brouille de plusieurs années provoquée au départ par l'affaire du navire turc Mavi Marmara.

Mercredi, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a annoncé le retour des ambassadeurs et des consuls généraux dans les deux pays après la "décision d'élever le niveau des liens à des relations diplomatiques pleines et entières".

Les deux chefs d'Etat se sont quant à eux félicités vendredi de cette évolution et ont exprimé "leurs espoirs pour le progrès des relations dans tous les domaines".

Le président Erdoğan a remercié Isaac Herzog "pour ses efforts importants visant à promouvoir les relations israélo-turques depuis son entrée en fonction", notant "positivement" son entretien téléphonique avec le chef du gouvernement Yaïr Lapid mercredi.

Les deux présidents ont par ailleurs évoqué des questions bilatérales, et M. Herzog a remercié le président Erdoğan pour "sa contribution essentielle" à l'accord sur l'exportation de blé depuis l'Ukraine.

En juillet, un accord signé par la Russie et l'Ukraine et validé par les Nations unies et la Turquie, a permis de reprendre ces exportations. M. Erdogan, qui se pose en médiateur sur ce sujet, est allé début août en parler en Russie avec le président Vladimir Poutine.

Un premier navire humanitaire affrété par l'ONU, chargé de 23.000 tonnes de blé, a quitté mardi l'Ukraine, en direction de l'Ethiopie.