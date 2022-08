Gaza/Opération "Aurore": moins de la moitié des victimes liées aux groupes terroristes

Plus de 1.000 roquettes ont été tirées sur Israël en trois jours

Moins de la moitié des personnes tuées à Gaza pendant l'opération israélienne "Aurore" au début du mois étaient liées à des groupes terroristes palestiniens, selon une analyse publiée la semaine dernière par le Centre d'information Meir Amit Intelligence and Terrorism Information (ITIC).

Au cours de l'opération anti-terroriste menée par Tsahal pour éliminer des chefs du Jihad islamique à Gaza, l'organisation palestinienne a lancé plus de 1.000 roquettes en direction du territoire israélien.

Sur les 49 victimes examinées par l'institut de recherche israélien, 12 étaient affiliées au Jihad islamique palestinien et cinq à la faction du Hamas au pouvoir à Gaza. Six autres personnes étaient liées au parti politique Fatah et une au Front démocratique pour la libération de la Palestine.

Les 25 autres victimes seraient des personnes non affiliées aux groupes terroristes ou des civils.

Selon l'ITIC, 38 personnes ont été tuées par des frappes aériennes israéliennes et 11 par des roquettes palestiniennes qui sont retombées à Gaza. Quatre des personnes tuées par un tir de roquette raté seraient affiliées à des organisations terroristes, et le reste à un groupe palestinien.

Le porte-parole de l'armée israélienne, le brigadier-général Ran Kochav, a déclaré que 26 civils étaient morts au cours du conflit - 11 dans des frappes aériennes israéliennes et au moins 15 à cause de roquettes du Jihad islamique.

En début de semaine, Haaretz a cité "plusieurs sources de défense" affirmant que cinq enfants du camp de réfugiés de Jabalia, à Gaza, avaient été tués par une frappe aérienne israélienne, alors que plusieurs officiers israéliens avaient déclaré que le Jihad islamique était responsable. Tsahal a ouvert une enquête.