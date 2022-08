FMI: les États du Moyen-Orient récolteront 1,3 milliard de dollars de revenus pétroliers d'ici 2026

Le Golfe abrite certains des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz au monde

Selon le Fonds monétaire international (FMI), les États du Moyen-Orient riches en énergie devraient engranger 1.300 milliards de dollars de recettes pétrolières supplémentaires d'ici 2026.

Les projections du FMI soulignent la manière dont les prix élevés de l'énergie, provoqués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, soutiennent les monarchies du Golfe arabe alors que la majeure partie du reste du monde est aux prises avec une inflation galopante et des craintes de récession.

Jihad Azour, directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré au Financial Times que les exportateurs de pétrole et de gaz de la région "verront des revenus pétroliers cumulés supplémentaires de 1,3 milliard de dollars" au cours des quatre prochaines années.

Le Golfe abrite certains des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz au monde, ainsi que plusieurs de ses fonds souverains les plus importants et les plus actifs, notamment le Fonds d'investissement public (FIP) d'Arabie saoudite, l'Autorité d'investissement du Qatar, l'Autorité d'investissement du Koweït et un ensemble de fonds aux Émirats arabes unis.

Les fonds du Golfe ont également été actifs pendant la pandémie de Covid, et pendant la crise financière mondiale de 2009, note le Financial Times.

M. Azour a déclaré qu'il était important que les États du Golfe utilisent cette dernière manne pour "investir dans l'avenir", notamment dans la préparation à la transition énergétique mondiale.