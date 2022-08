Les dessins d'un enfant libanais inspirent une collection de t-shirts

Les collections sont disponibles en ligne

Liam Djermakian, un Libanais de dix ans, prouve qu'on n'est jamais trop jeune pour commencer à gagner sa vie. Tout a débuté par des dessins sur du papier, des meubles et tout ce qui pouvait servir de support.

Impressionnée par ses gribouillis, la famille de Liam Djermakian a décidé de l'aider à créer une marque de T-Shirt pour faire perdurer ses œuvres. Malgré son jeune âge, le garçon reçoit déjà des commandes pour des dessins originaux sur des vêtements et même sur une moto.

"Je n'ai pas d'inspiration particulière, tout me vient spontanément. Je pose ma main sur le papier et elle se met à dessiner seule. C'est comme si ma main et ma tête étaient connectées et qu'elles dessinaient ensemble", raconte le jeune garçon.

La marque de vêtements reprenant les meilleures illustrations de Liam grandit au même rythme que lui.

"Liam is 9" est déjà disponible pour les commandes et a été suivie de "Liam is 10".

"Ma mère me dit souvent, quand je m'ennuie, de dessiner sur mon armoire. Mais je lui dis que je veux garder de l'espace pour les prochaines collections, quand j'aurai 11 ans, puis 12 ans… Quand je serai grand, je veux regarder mon armoire et me dire 'génial, quand j'étais jeune, je faisais ça'", dit le jeune Libanais.

A 11 ans, Liam comptera déjà trois collections et sera à la tête d'une petite entreprise. Cependant, pour lui, ce n'est pas une question d'argent. Il adore simplement dessiner et le fait depuis qu'il a trois ans.

Il a certainement hérité de ses parents une partie de son talent, deux passionnés d'art qui gèrent un magasin de design conceptuel.

"Cela me donne envie de dessiner davantage, car je sais qu'après, la collection va s'agrandir et qu'elle sera exportée dans différents magasins. Cela me motive", souligne le jeune garçon.

Le concept store où étaient vendues les collections de Liam, a été endommagé par l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Ses collections sont cependant toujours disponibles en ligne.