"Israël fera tout ce qu'il peut pour influencer l'accord sur le nucléaire iranien" (B. Gantz)

"Il saura maintenir sa liberté d'action en cas de besoin"

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré mardi qu'Israël est en contact avec les États-Unis et les pays de la région au sujet des pourparlers visant à rétablir l'accord sur le nucléaire iranien, alors que des rapports font état de progrès récents dans les négociations.

"Nous ferons tout ce que nous pouvons pour influencer l'accord", a affirmé M. Gantz lors d'une réunion de son parti.

"Israël saura maintenir sa liberté d'action en cas de besoin", a-t-il ajouté en notant que le pays ne serait partie prenante d'aucun accord.

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui occupe désormais le poste de Premier ministre suppléant, a lancé "un appel de dernière minute" au président américain Joe Biden pour qu'il ne signe pas un éventuel nouvel accord sur le nucléaire iranien.

"Cet accord conduira environ un quart de trillion de dollars dans les coffres du régime terroriste iranien et de ses mandataires, et permettra à l'Iran de développer, d'apposer et de faire fonctionner des centrifugeuses presque sans limite dans environ deux ans", a déclaré M. Bennett.

L'Iran a demandé "quelques ajustements" à la proposition d'accord soumise par l'Union européenne aux participants aux négociations sur le dossier nucléaire iranien, a affirmé mardi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Dans une interview à la Télévision nationale espagnole, M. Borrell a confirmé que "la plus grande partie" des participants avaient accepté les demandes iraniennes, dont il n'a pas dévoilé la teneur, et que seule "manque la réponse des Etats-Unis".

Les négociations sur le nucléaire iranien ont pour but de sauver l'accord international conclu en 2015 avec le régime de Téhéran par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne, dont Washington s'est retiré en 2018 sous la présidence de Donald Trump.