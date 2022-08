L'Iran va montrer la "force" de ses drones lors d'exercices militaires

Plus de 150 drones prendront part aux exercices

L'armée iranienne va mener mercredi des exercices militaires à grande échelle impliquant plus de 150 drones, visant à montrer leur "force", rapportent mardi les médias d'Etat.

"C'est la première fois qu'un exercice conjoint de drones est mené au niveau des quatre forces de l'armée de la République islamique d'Iran et de la base conjointe de la défense aérienne", a déclaré l'amiral Habibollah Sayyari, adjoint au commandant de l'armée iranienne, cité par le site de la radio-télévision d'Etat.

Les quatre secteurs de l'armée iranienne sont les forces terrestres, navales, aériennes, de défense aérienne.

Les exercices auront lieu "dans les eaux chaudes du Golfe persique et de la mer d'Oman dans le Sud jusqu'aux régions de l'est, l'ouest, le nord et le centre du pays", a-t-il ajouté, sans en préciser la durée.

L'amiral Sayyari a souligné que plus de 150 drones prendraient part aux exercices, ajoutant qu'il s'agissait "seulement d'une part de la capacité des drones de (...) l'armée iranienne, qui mènent diverses opérations de reconnaissance, de surveillance ainsi que des missions de combat".

"L'exactitude et la force des armes (…), les capacités de guidage (..) et de combat des drones figureront parmi les éléments qui seront testés et évalués lors de cet exercice", a-t-il encore dit.

L'Iran est accusé par les Etats-Unis et Israël, ses ennemis jurés, d'utiliser des drones et des missiles pour attaquer les forces américaines et les navires liés à Israël dans le Golfe, afin de déstabiliser la région.

Mi-juillet, la marine iranienne avait dévoilé sa première division navale composée de navires et de sous-marins capables de transporter des drones, au moment où le président américain Joe Biden effectuait sa première tournée au Moyen-Orient.

En octobre 2021, Washington avait imposé des sanctions visant le programme de drones de l'Iran accusé de fournir ces armes à ses alliés au Moyen-Orient, comme le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen et le mouvement palestinien Hamas à Gaza.

L'Iran a commencé à développer des programmes de drones dans les années 1980 lors de la guerre Iran-Irak (1980-1988).